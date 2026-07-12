Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos —y puede aumentar la cifra— tras avanzar a semifinales, mientras Mbappé, con 20, le sigue de cerca.

Ambos lideran la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos.

Sin embargo, sus 32 partidos siguen siendo el mayor obstáculo para Mbappé, pues, con solo 27 años, debería jugar al menos dos Mundiales más para igualar o superar la marca.

Hasta ahora ha jugado 20 partidos en tres ediciones (2018, 2022 y 2026), el último contra Marruecos en cuartos.

Si ambos llegan a la final, Messi sumará 34 partidos por 22 de Mbappé.

Y, dado que esta podría ser la última de Messi, el capitán francés debería seguir en activo hasta 2030 y 2034 para alcanzar 13 partidos con los Bleus (a los 35 años), para batir el récord de Messi, un escenario difícil que exige mantener el máximo nivel físico y técnico durante ocho años, además de un éxito colectivo continuado de la selección francesa y que esta alcance las fases finales en las dos próximas ediciones.

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