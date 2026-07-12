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¿Casi imposible?... Messi desafía a Mbappé con una hazaña contra el «Kassar»

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El capitán de los Galos necesita dos Mundiales para igualar el récord de «La Pulga»

Lionel Messi sigue batiendo récords en el Mundial 2026, donde busca dejar huella tras conquistar todos los títulos posibles.

La estrella francesa Kylian Mbappé le sigue de cerca en la lucha por el título de máximo goleador y ya ha generado gran expectación.

No obstante, hay un récord casi inalcanzable que aún conserva Messi y que obligará a Mbappé a darlo todo para igualarlo.

  • Cifras incomparables... Messi domina el Mundial

    Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en prórroga, este domingo en Kansas City.

    Lionel Messi, capitán del Inter de Miami, dio la asistencia del primer gol y ya suma 10, liderando la lista de máximos asistentes en la historia de los Mundiales.

    Además, el capitán del “Tango” disputó su 32.º partido en un Mundial, récord absoluto.

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  • Messi lidera la lista histórica de goleadores del Mundial con 21 tantos —y puede aumentar la cifra— tras avanzar a semifinales, mientras Mbappé, con 20, le sigue de cerca.

    Ambos lideran la tabla de goleadores del torneo con 8 tantos.

    Sin embargo, sus 32 partidos siguen siendo el mayor obstáculo para Mbappé, pues, con solo 27 años, debería jugar al menos dos Mundiales más para igualar o superar la marca.

    Hasta ahora ha jugado 20 partidos en tres ediciones (2018, 2022 y 2026), el último contra Marruecos en cuartos.

    Si ambos llegan a la final, Messi sumará 34 partidos por 22 de Mbappé.

    Y, dado que esta podría ser la última de Messi, el capitán francés debería seguir en activo hasta 2030 y 2034 para alcanzar 13 partidos con los Bleus (a los 35 años), para batir el récord de Messi, un escenario difícil que exige mantener el máximo nivel físico y técnico durante ocho años, además de un éxito colectivo continuado de la selección francesa y que esta alcance las fases finales en las dos próximas ediciones.

    Lee también... Vídeo: «No me faltes al respeto»... Messi estalla contra el árbitro del partido contra Suiza

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