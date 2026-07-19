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¡Casi 60 000 millas, 115 horas de vuelo y 21 aeropuertos! El diario de viaje de Gianni Infantino para el Mundial 2026 en cifras, mientras la final entre Argentina y España se traslada a Nueva Jersey
Una maratón en las alturas para el presidente de la FIFA
El Mundial 2026, el más extenso geográficamente, se desarrolla en tres países, 16 ciudades y cuatro husos horarios. Para seguirlo de cerca, Infantino usó un jet Gulfstream G650 de la flota catarí operado por Qatar Airways.
Para cuando suene el pitido final en el MetLife Stadium, Infantino habrá acumulado unas 115 horas de vuelo durante el torneo, según Associated Press. Esta cifra no incluye los vuelos de reposicionamiento ni las 29 horas de viaje a Doha para asistir al funeral del antiguo emir de Catar.
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Cifras sin precedentes en tres países
El presidente de la FIFA recorrió 59 281 millas (95 403 km) usando 21 aeropuertos en los países anfitriones, sin contar el viaje a Catar. Esa distancia supera la suma de los tramos Nueva York-Singapur, Los Ángeles-Doha y Londres-Perth. En su día más ajetreado, el 26 de junio, recorrió 5.772 millas.
Visitó al menos un partido en cada una de las 16 sedes del Mundial, con el Hard Rock Stadium de Miami como su parada más frecuente (cinco encuentros). En 13 días vio dos partidos en una misma jornada, a menudo en estadios separados por cientos de millas.
El coste medioambiental del formato ampliado
Aunque la logística administrativa es impresionante, el impacto ambiental de tantos desplazamientos es evidente. Solo en las semifinales, el jet privado cruzó 23 veces fronteras internacionales en Norteamérica, aumentando la huella de carbono de un torneo ya gigantesco.
La FIFA se ha comprometido a reducir a la mitad las emisiones de carbono del Mundial y las actividades relacionadas para 2030, y a alcanzar cero emisiones netas para 2040. Su estrategia de sostenibilidad y derechos humanos para el Mundial de 2026 reitera ese compromiso. Sin embargo, el uso de la aviación privada por parte de los altos cargos del torneo contrasta con esos objetivos. Según AP News, la FIFA no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico sobre el itinerario y los preparativos de viaje de Infantino.
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Últimos preparativos para el enfrentamiento en Nueva Jersey
Infantino había asistido a 43 partidos antes del domingo, pero un problema logístico frenó su racha justo antes de la final. Según FlightAware, su Gulfstream debía salir de Nueva Jersey a Miami para el encuentro por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, pero nunca despegó debido a las tormentas que paralizaron los aeropuertos neoyorquinos el sábado, según la Administración Federal de Aviación.
En total, Infantino recorrió 59 281 millas, reflejo de la envergadura del torneo. Aunque el Mundial 2026 integra con éxito a tres grandes países, los datos de vuelo muestran las complejas logística necesaria para gestionarlo.
Su itinerario refleja la amplitud del territorio anfitrión, con un agotador vuelo transcontinental de 5 h 44 min de Miami a Seattle y un breve trayecto de solo 28 min de Seattle a Vancouver.
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