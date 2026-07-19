¡Casi 60 000 millas, 115 horas de vuelo y 21 aeropuertos! El diario de viaje de Gianni Infantino para el Mundial 2026 en cifras, mientras la final entre Argentina y España se traslada a Nueva Jersey

El Mundial 2026, el más extenso geográficamente, se desarrolla en tres países, 16 ciudades y cuatro husos horarios. Para seguirlo de cerca, Infantino usó un jet Gulfstream G650 de la flota catarí operado por Qatar Airways.

Para cuando suene el pitido final en el MetLife Stadium, Infantino habrá acumulado unas 115 horas de vuelo durante el torneo, según Associated Press. Esta cifra no incluye los vuelos de reposicionamiento ni las 29 horas de viaje a Doha para asistir al funeral del antiguo emir de Catar.



