Según The Athletic, los Spurs han fichado al centrocampista Mateus Fernandes, del recién descendido West Ham.
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¿Casi 100 millones de euros por un jugador de Segunda División? El Tottenham Hotspur se llevaría el gato al agua en la puja por el codiciado centrocampista
Lo más destacado es la cuantía del traspaso: el Tottenham abonará una suma garantizada de más de 98 millones de euros (85 millones de libras) por el jugador de 21 años, a la que podrían sumarse bonificaciones.
El jugador ya dio el visto bueno a su fichaje por los Spurs; además, su continuidad en el West Ham era casi imposible tras el descenso de los Hammers a la Championship.
El Tottenham ganó la puja a varios clubes, incluido el Manchester United, gracias a una oferta mayor.
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Fernandes se queda fuera de la lista de Portugal para el Mundial.
En un decepcionante West Ham, Fernandes fue uno de los pocos destacados la pasada temporada: jugó 42 partidos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias.
Llegó el verano pasado del Southampton por 44 millones de euros (38 millones de libras).
Ha jugado un amistoso con Portugal: ingresó a cinco minutos del final ante Estados Unidos en abril. No fue incluido en la lista de 26 para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.