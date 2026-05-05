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Casemiro se muestra «eternamente agradecido» al Manchester United y quiere «marcharse por todo lo alto» antes de iniciar una nueva etapa
Fin de una era en Old Trafford
El jugador de 34 años, fichado del Real Madrid por 70,65 millones de euros en 2022, ha descartado de nuevo cualquier posibilidad de prolongar su estancia y ha confirmado que se marchará al final de la temporada. Con 159 partidos y 26 goles con el club, cree que es el momento adecuado para dar un paso adelante. Al explicar su decisión, Casemiro declaró a ESPN: «No creo que haya ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad [de quedarme un año más]. Me voy por la puerta grande. Han sido cuatro años preciosos y maravillosos, y estaré eternamente agradecido no solo al club, sino también a la afición. Lo que más voy a valorar es el apoyo de la afición. El ciclo ha terminado».
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Triunfando bajo la dirección de Michael Carrick
La última temporada del brasileño en Inglaterra ha sido muy productiva, especialmente bajo la dirección de Michael Carrick. Con su habitual determinación, ha jugado 33 partidos de la Premier League, marcado nueve goles y dado dos asistencias.
Al recordar los obstáculos iniciales bajo el exentrenador Ruben Amorim, afirmó: «Quizá sea uno de mis mayores logros, porque con toda humildad lo más normal sería decir: “Oye, ¿el entrenador no me utiliza? No pasa nada, ya he ganado muchos títulos y conseguido muchas cosas en mi vida; si el entrenador no quiere contar conmigo, que se vaya y yo me quedo». Pero no. Seguí trabajando y demostrando que se equivocaba.
Podría haber tirado la toalla, pero seguí trabajando hasta cambiar su opinión. Terminé la temporada jugando y disputando la final de la Europa League. Ese revés quizá sea uno de mis mayores logros. No jugaba por su opinión, pero al final me puso por mi mérito y trabajo».
Primero, compromiso y tareas defensivas.
Pese a su inminente marcha, su compromiso con el equipo permanece firme. Solo se ha perdido dos partidos por sanción y no ha sufrido lesiones esta temporada, y asegura que su prioridad es proteger la defensa. Su ética de trabajo sigue impresionando: ya superó su promedio goleador de la etapa en el Real Madrid, donde marcó 31 goles en 336 partidos. Al repasar su trayectoria, añadió: «Voy a pasar a una nueva etapa en mi carrera. Todavía tengo que decidir adónde voy. Pero creo que tengo que marcharme por todo lo alto, tengo que irme en lo más alto. Seré seguidor del United de por vida aquí en Inglaterra y solo puedo dar las gracias a todos los aficionados por su cariño».
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Misión cumplida para el Manchester United
Con este capítulo de su carrera cerrado, todos se preguntan cuál será el próximo destino de este internacional tan laureado. En julio quedará libre y, con el Mundial cerca, debe tomar una decisión crucial. Por ahora, se centrará en terminar con fuerza los tres partidos de Liga que quedan, tras haber ayudado al United a asegurar la clasificación para la Liga de Campeones.