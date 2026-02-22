Getty Images Sport
¿Casemiro se convertirá en la nueva mano derecha de Lionel Messi? El Inter Miami apunta al centrocampista saliente del Manchester United como sustituto de Sergio Busquets
Casemiro se convierte en objetivo del Miami
Según The Sun, Casemiro está despertando el interés del Inter Miami y de clubes brasileños. El jugador ha confirmado que dejará Old Trafford al final de la temporada, y Miami está sopesando ficharlo como agente libre. Busquets anunció su retirada el año pasado y el club de la MLS, propiedad de David Beckham, ha identificado al internacional brasileño como un posible sustituto.
El Sao Paulo, el club de la infancia del centrocampista defensivo, también está interesado en Casemiro y está dispuesto a ofrecerle un contrato de dos años, mientras que también se dice que hay admiración por parte de Arabia Saudí. El Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, se considera una opción potencial, y tendrá un número limitado de pretendientes, dado su enorme salario de 375 000 libras semanales.
El anuncio de Casemiro
Al anunciar su salida, Casemiro dijo a los aficionados del United: «Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida.
Desde el primer día que pisé este precioso estadio, sentí la pasión del Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club tan especial.
No es momento de decir adiós; aún quedan muchos recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses. Todavía nos queda mucho por lo que luchar juntos; como siempre, mi atención seguirá centrada en darlo todo para ayudar a nuestro club a alcanzar el éxito».
Competición MLS
Además de la opción del Inter Miami, también se ha atribuido al LA Galaxy el interés en fichar a Casemiro.
Según el Daily Mail, el Galaxy está estudiando ahora si podría fichar a Casemiro bajo la regla de jugador designado de la MLS. Introducida en 2007, cuando David Beckham se unió al Galaxy, la regla de jugador designado permite a los equipos de la MLS fichar hasta tres jugadores cuyos salarios y costes de adquisición superen el presupuesto salarial de la liga, o «límite».
Casemiro podría convertirse en el tercer héroe del United en jugar en el Galaxy después de Beckham y Zlatan Ibrahimovic. El primero ganó dos Copas MLS con el club antes de marcharse en 2012, mientras que Ibrahimovic jugó en el Dignity Health Sports Park durante dos temporadas, entre 2018 y 2019.
¿Qué viene después?
Casemiro ha disputado 25 partidos con el United en todas las competiciones esta temporada, en los que ha marcado cinco goles, mientras el equipo de Michael Carrick lucha por clasificarse para la Liga de Campeones. Los Red Devils ocupan la quinta posición en la tabla de la Premier League antes del partido del lunes por la noche contra el Everton. Una victoria les permitiría superar al Chelsea, cuarto clasificado.
El entrenador Carrick ha elogiado la actitud del brasileño, diciendo: «Respeto profundamente lo que hace y su ética de trabajo diaria. La determinación y el empuje que tiene... solo se puede lograr tanto con esas cualidades. Está ansioso por terminar la temporada con fuerza».
