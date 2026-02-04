Getty Images Sport
¿Casemiro rumbo a la MLS? LA Galaxy explora su fichaje como agente libre
Casemiro pone fin a sus cuatro años en el Manchester United
Casemiro llegó al Manchester United procedente del Real Madrid en 2022, en un traspaso de 82 millones de euros, y desde entonces ha disputado 148 partidos con los Red Devils, anotando 22 goles. A sus 33 años, el brasileño ha vuelto a ser una pieza clave esta temporada y posiblemente el jugador más destacado en las tres victorias consecutivas del United bajo la dirección de Michael Carrick, quien asumió el mando del primer equipo tras la destitución de Ralf Rangnick en enero.
Sin embargo, Casemiro ha confirmado que esta será su última temporada en Old Trafford, y los rumores sobre su próximo destino ya están despertando gran expectación.
¿Listo para seguir el mismo camino que Beckham y Zlatan?
Según el Daily Mail, Los Angeles Galaxy están evaluando la posibilidad de fichar a Casemiro bajo la norma de jugador franquicia (designated player) de la MLS. Introducida en 2007 con la llegada de David Beckham, esta regla permite a los equipos incorporar hasta tres jugadores cuyos salarios y costes de adquisición superen el límite salarial de la liga.
De concretarse, Casemiro podría convertirse en el tercer ídolo del Manchester United en sumarse a los Galaxy, tras Beckham y Zlatan Ibrahimovic. Beckham ganó dos MLS Cups con el club antes de su salida en 2012, mientras que Ibrahimovic jugó en el Dignity Health Sports Park durante dos temporadas, entre 2018 y 2019.
Los enormes salarios podrían darle a Arabia Saudita la ventaja
Según The Mail, el Manchester United habría considerado activar la opción de extensión de un año del contrato de Casemiro de no ser por su salario de 375.000 libras semanales. Aún está por verse si Los Angeles Galaxy estarían dispuestos a cumplir sus exigencias salariales, aunque esto no representaría un problema para los clubes de Arabia Saudí.
Se informa que Casemiro rechazó el pasado verano un traspaso al Al-Nassr, lo que le habría permitido reunirse con Cristiano Ronaldo, aunque sigue generando interés en la Saudi Pro League.
¿Qué viene después?
Por el momento, Casemiro sigue concentrado en sus obligaciones con el Manchester United, que ocupa el cuarto puesto en la tabla de la Premier League con 14 partidos por disputar esta temporada. El equipo de Carrick regresará a la acción el sábado en casa contra el Tottenham y, tres días después, visitará al West Ham, que lucha por no descender, mientras continúa su batalla por asegurar la clasificación a la Champions League.
