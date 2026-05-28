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Khaled Mahmoud

Traducido por

Casemiro insiste en que Neymar aún puede ser una «pieza clave» para Brasil en el Mundial de 2026, a pesar de la preocupante nueva lesión

Carlos Henrique Casemiro
Neymar
Brazil
World Cup
Serie A
Santos FC

Casemiro, centrocampista del Manchester United, ha defendido a su compañero de selección Neymar y ha asegurado que el delantero sigue siendo clave para las aspiraciones de Brasil en el Mundial. Aunque una nueva lesión ha complicado la preparación del jugador del Santos, Casemiro confía en que el máximo goleador de la Seleção aún puede marcar la diferencia.

  • El centrocampista habla sobre la lesión de Neymar.

    Casemiro atendió a los medios en Teresópolis, donde Brasil prepara el Mundial 2026, pero la charla pronto dejó de lado su papel. El mediocampista del Manchester United respondió a un aluvión de preguntas sobre Neymar, quien sufre una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha que ha ensombrecido la concentración.

    «Cada vez que vengo aquí, tengo que hablar de él», bromeó Casemiro, aunque enseguida se puso serio al hablar de la forma física del delantero. «En realidad, fue bueno que viniera el médico para que no hubiera tantas preguntas sobre él. Por supuesto, a ningún jugador le gusta lesionarse, pero espero que esté lo suficientemente bien como para jugar; necesitamos a todo el mundo. La evolución es día a día y esperamos con ansias que todos los jugadores estén disponibles. Todos son importantes, incluido Neymar».

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    Defender el papel protagonista de la estrella

    Aunque la lesión mantendrá a Neymar fuera entre dos y tres semanas, lo que podría hacerle perderse el debut contra Marruecos, Casemiro rechazó la idea de que su compañero haya perdido su papel estelar.

    «Eso lo dices tú, que no va a ser el protagonista», respondió Casemiro al ser preguntado por la influencia de Neymar. «Todos queremos ser protagonistas, pero ahora él se recupera de la lesión. Primero debe volver a entrenar; luego, pensar en ser el líder». Primero debe recuperarse, volver a jugar y luego ya pensará en ser protagonista. Lo importante es la salud».

  • Carrera contrarreloj para el partido inaugural del Mundial

    El parte médico del cuerpo técnico brasileño indica que Neymar se perderá los amistosos contra Panamá y Egipto. La gran preocupación es el partido inaugural del 13 de junio en Nueva Jersey ante Marruecos. Su ausencia sería un golpe duro: el delantero ha jugado 13 partidos de Mundial y marcado ocho goles. El cuerpo médico trabaja sin descanso para que el jugador de 34 años, al menos, pueda ser convocado desde el banquillo. 

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    La búsqueda de la redención de Brasil y la nostalgia por 1994

    Brasil quiere dejar huella en el próximo Mundial y redimirse tras ser eliminado en cuartos de final en las dos últimas ediciones. La Seleção llega con optimismo a Norteamérica: en 1994, cuando Estados Unidos organizó el torneo, Brasil firmó una actuación histórica y ganó el título.

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