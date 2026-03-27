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Casemiro disfruta de su etapa con el «especialista» Michael Carrick, pero el veterano afirma que no hay posibilidad de que se quede en el Manchester United tras anunciar su marcha
El veterano brasileño no da marcha atrás
El veterano centrocampista ha zanjado cualquier rumor sobre una posible renovación de contrato en Old Trafford, afirmando que su marcha al final de la temporada es «un hecho». A pesar de una serie de actuaciones que le han devuelto a su mejor nivel y que se han ganado el apoyo de la afición del United, el jugador de 34 años se está preparando para sus últimas semanas en la Premier League. El United anunció su separación del exjugador del Real Madrid en enero. Aunque sus recientes actuaciones han suscitado debate entre los aficionados, el club busca jugadores más jóvenes para hacer frente a las exigencias físicas de la temporada 2026-27.
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Terminar con buen pie
A pesar de su inminente marcha, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones está decidido a dejar el club en la mejor situación posible. En declaraciones tras el reciente partido amistoso de Brasil contra Francia, se refirió a los rumores sobre su futuro.
«Sigo disfrutando mucho [en Manchester]», declaró Casemiro a The Athletic. «Creo que el anuncio ya se ha hecho. Es enorme el cariño que me han mostrado los aficionados. Pero realmente creo que la decisión está tomada y es definitiva. Ahora mismo estoy disfrutando. Creo que serán momentos difíciles [emocionales], estos partidos [finales] en el Manchester United».
El efecto Carrick
Uno de los principales impulsores del ascenso de Casemiro ha sido la influencia de Carrick. El entrenador interino, que fue él mismo un mediocampista defensivo de talla mundial durante su etapa como jugador en el United, ha llevado al club a sumar la impresionante cifra de 23 puntos de los 30 posibles. Casemiro ha sido titular en los 10 partidos bajo la tutela de Carrick, beneficiándose de los matices tácticos aportados por un entrenador que comprende a la perfección su papel.
«Por encima de todo, Michael es un especialista en mi posición en el campo, fue un jugador realmente grande», elogió Casemiro. «Eso lo hace todo mucho más fácil y siempre está hablando con nosotros. Siento que ahora mismo estamos en una buena dinámica en Manchester y mi objetivo ahora es volver a meter al club en la Liga de Campeones».
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¿Y ahora qué?
Ahora que Carrick se ha colocado en una posición privilegiada para asumir el cargo de forma permanente, el futuro del club tras la era Casemiro seguirá siendo objeto de debate. La marcha del brasileño dejará un vacío significativo en cuanto a experiencia y liderazgo, pero también abre la puerta a una evolución táctica en la sala de máquinas del United. Según se informa, varios nombres han sido incluidos en la lista de jugadores que los Red Devils quieren fichar. Se dice que Elliott Anderson, Carlos Baleba y Bruno Guimaraes se encuentran entre los que intentarán incorporar durante el mercado de fichajes de este verano.