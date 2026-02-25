Casemiro busca unirse a la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic en el AC Milan antes de abandonar el Manchester United

Casemiro lleva buscando un nuevo club desde principios de año, ya que el United decidió no renovarle el contrato, que expira al final de la temporada.

Los Red Devils confirmaron la decisión en enero con un comunicado en el que se podía leer: «Casemiro dejará el Manchester United este verano, al expirar su contrato.

El legendario centrocampista ha disfrutado de cuatro temporadas en el club, en las que ha disputado 146 partidos y marcado 21 goles hasta la fecha.

Casemiro, un ganador nato, fue presentado en Old Trafford en agosto de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su carácter combativo y su capacidad para marcar goles en momentos cruciales».

Ha seguido siendo un jugador clave durante el resurgimiento del club bajo la dirección de Michael Carrick, con actuaciones características en victorias sobre equipos como el Manchester City, el Arsenal, el Fulham, el Tottenham Hotspur y el Everton durante el último mes. El jugador de 34 años había sido anteriormente objeto de burlas por parte de aficionados y expertos, y se mostró especialmente vulnerable durante las últimas etapas de la etapa de Erik ten Hag al frente del equipo y la mayor parte de la breve etapa de Ruben Amorim.