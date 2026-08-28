Arteta se ha mostrado proactivo en el mercado este verano mientras busca construir sobre el éxito de Arsenal en la Premier League y recortar distancias en Europa tras su derrota ante el PSG en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada. El Arsenal ha gastado mucho para mantenerse en la cima, asegurando el fichaje del centrocampista del Newcastle United Bruno Guimaraes por una cantidad de 75 millones de libras para reemplazar al saliente Christian Norgaard.

Sin embargo, la situación de la portería sigue siendo compleja en el Emirates. Meslier se encuentra actualmente como la tercera opción por detrás del indiscutible número uno David Raya y del ex del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Aunque fue incorporado para ofrecer una cobertura de alto nivel, la falta de un camino claro hacia el primer equipo ha abierto la puerta para que el Marsella haga su movimiento.



