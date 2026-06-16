La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. Su salida no sería tan dura si no ficharan a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D
Para el Chelsea: Fichaje fantástico. Se lo arrebató al Manchester City, campeón de la WSL, que buscaba reforzar ese puesto. La temporada pasada el Chelsea rotó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque, mientras Buurman regresa a la defensa, donde brilla. Charles, ahora rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores laterales del fútbol femenino y elevará el nivel del once blue. Nota: A
Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un gran rival, tras once años que la convirtieron en leyenda. Pero a sus 30 años, una de las mejores laterales del mundo tenía opciones contadas para seguir en Inglaterra y mantener ambición. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B