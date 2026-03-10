(C)Getty Images
Traducido por
Carney Chukwuemeka cambia sorprendentemente su lealtad de Inglaterra a la selección entrenada por el exentrenador del Manchester United
La estrella del Dortmund opta por su país natal
El centrocampista de 22 años ha decidido abandonar la selección inglesa para representar a Austria, el país donde nació. A pesar de haber crecido en Northampton y de haber ascendido en las categorías inferiores de los Tres Leones, desde la sub-17 hasta la sub-20, el exjugador del Chelsea ha optado por un cambio de rumbo.
Su transición ha sido ratificada oficialmente por la FIFA, poniendo fin a su larga asociación con la Federación Inglesa de Fútbol. La última participación de Chukwuemeka con Inglaterra fue en 2023, cuando fue convocado para la selección sub-21, pero una lesión le impidió jugar.
- Getty Images Sport
Rangnick consigue un refuerzo importante
Este fichaje supone un importante refuerzo para la plantilla de Rangnick de cara al Mundial de este verano. El exentrenador interino del Manchester United está decidido a reducir la media de edad de su mediocampo, y la llegada de Chukwuemeka supone una incorporación muy prometedora que complementará a veteranos como David Alaba y Marcel Sabitzer.
Podría debutar con la selección absoluta a finales de este mes. Austria se enfrentará a Ghana el 27 de marzo y a Corea del Sur el 31 de marzo, lo que supone una plataforma perfecta para que el jugador del Dortmund se integre en el sistema de presión alta de Rangnick.
Un nuevo capítulo en la Bundesliga
La decisión de Chukwuemeka de representar a la selección nacional refleja la estabilidad que ha encontrado recientemente a nivel de club. Tras luchar por conseguir minutos de juego en el Chelsea, en agosto de 2025 consiguió un traspaso definitivo al Dortmund por 24 millones de libras tras una exitosa cesión.
Ha sido una presencia fiable en el Signal Iduna Park, contribuyendo con cinco goles en 30 partidos en todas las competiciones. Una ganancia para Austria es una pérdida para Inglaterra, ya que Chukwuemeka se une a su compañero de doble nacionalidad Paul Wanner, que recientemente rechazó a Alemania, al declarar su lealtad al proyecto austriaco en lugar de esperar una llamada de un gigante europeo tradicional.
- Getty Images Sport
Comienzan los preparativos para la Copa del Mundo
El centrocampista se centra ahora en asegurarse un puesto como titular en la fase final del Mundial de este verano. Austria se enfrenta a una difícil tarea en el Grupo J, donde se enfrentará a Jordania, Argelia y la actual campeona, Argentina.
Pero antes de llegar allí, Chukwuemeka se esforzará por terminar la temporada con fuerza con el Dortmund. El BVB ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación de la Bundesliga con 55 puntos en 25 partidos, a 11 puntos del líder, el Bayern de Múnich. Ahora se prepara para enfrentarse al Augsburgo en la liga el sábado.
Anuncios