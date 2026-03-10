Carney Chukwuemeka cambia sorprendentemente su lealtad de Inglaterra a la selección entrenada por el exentrenador del Manchester United

El centrocampista de 22 años ha decidido abandonar la selección inglesa para representar a Austria, el país donde nació. A pesar de haber crecido en Northampton y de haber ascendido en las categorías inferiores de los Tres Leones, desde la sub-17 hasta la sub-20, el exjugador del Chelsea ha optado por un cambio de rumbo.

Su transición ha sido ratificada oficialmente por la FIFA, poniendo fin a su larga asociación con la Federación Inglesa de Fútbol. La última participación de Chukwuemeka con Inglaterra fue en 2023, cuando fue convocado para la selección sub-21, pero una lesión le impidió jugar.