Giovanni Carnevali, nombrado hoy consejero delegado y director general de la Juventus en sustitución de Damien Comolli, ha declarado: «Me siento orgulloso y honrado de formar parte de este club tan rico en historia e identidad. Agradezco al club, al accionista mayoritario y a John Elkann su confianza. Acepto este reto con responsabilidad y la convicción de que, con trabajo diario, lograremos un crecimiento sostenible y un futuro de éxitos».
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Carnevali: «Trabajamos para que la Juventus sea protagonista, respetando la historia del club»
El exdirectivo del Sassuolo añade: «Con todos los miembros del club, trabajaremos para que la Juventus crezca en Italia y en el mundo, respetando su historia y las aspiraciones dela afición bianconera».