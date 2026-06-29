Carnevali: «Nunca he hablado con Vlahovic. Kolo Muani y el portero son prioritarios; me gustan Dibu y Muharemovic. ¿Lucumi? No a esas cifras»

«¿Kolo Muani y un portero como objetivos de la Juventus? Son piezas clave, pero no basta: debemos trabajar con calma. Hoy se exigen condiciones muy elevadas, no podemos fallar. Kolo Muani es una opción; llevamos tiempo hablando de él y estamos mejorando la relación con el PSG, pero las condiciones deben ser adecuadas. Cerrar estas negociaciones nunca es fácil. Sabemos hacia dónde queremos ir».







