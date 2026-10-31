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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Traducido por

Carnevali, furioso: «Pero ¿cómo c*** se hace eso?». Spalletti, decepcionado: «¡Pasa el balón!». La rabia contra Cambiaso y Kalulu y los aficionados que claman por «ANTONIO» para volver a ganar: los entresijos del Genoa-Juventus

Juventus
Génova
Serie A
Génova vs Juventus

BordoCam en DAZN revela los entresijos de la durísima derrota de la Juventus ante el Genoa.

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Un partido dentro del partido. BordoCam, sección de Dazn, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Tampoco en la dura y abultada derrota de la Juventus a domicilio ante el Genoa en el Ferraris faltaron escenas y arrebatos que, en parte, explican el mal momento de la Juventus.

La tranquilidad previa al partido, con la rueda de prensa conjunta, se desvanece pronto y da paso a la furia, primero de Spalletti y, finalmente, a la del consejero delegado Carnevali y de los aficionados que corean el nombre de Antonio Conte.

  • El enfado con Douglas Luiz y los movimientos de De Rossi

    Al inicio del partido, los movimientos de De Rossi sitúan a Vitinha y Baldanzi en la zona central izquierda para romper la línea de Gatti y Bremer, a quienes se les pide, en vano, que salgan a marcar al mediapunta italiano.

    Spalletti se enfada varias veces con Douglas Luiz y le pide que adelante su posición, pero, si el brasileño lo hace, deja precisamente a Baldanzi sin marca. Así nace el gol del 1-0, entre los gritos de Spalletti a su equipo: «¡Tienen que salir!».

  • CAMBIASO Y KALULU Y LA DECEPCIÓN DE SPALLETTI

    Cambiaso y Kalulu fueron los dos jugadores con los que más se enfadó Spalletti. Primero, por el error del italiano en el 1-0; después, por las decisiones del francés al contragolpe y por la ocasión que desperdició en ataque el exjugador del Genoa («¿Pero era un centro o un tiro?»).

    Mientras Spalletti intenta resolver tácticamente el problema que supone Baldanzi con un «Tenemos que cambiar a Sarr por Douglas, porque aquí Douglas nunca llega», Kalulu pierde un rebote en su área que acaba en gol del propio Baldanzi. Y Spalletti, una vez más, se enfada y se gira hacia su banquillo con gesto de decepción.

  • «¡PERO PASA ESE BALÓN!»

    En la segunda parte, los cambios de Spalletti acaban por agotar la paciencia del entrenador: primero Boga, luego Cabal y, sobre todo, Zhegrova fallan pases sencillos, eligen jugadas equivocadas y no se abren como él les indica.

    Y cuando Zhegrova vuelve a perder el balón al intentar un regate sin éxito y permite al Genoa salir al contraataque, Spalletti suelta un contundente: «¡Pero pasa el balón!»

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  • LA RABIA DE CARNEVALI

    Y en la tribuna la situación no es muy distinta: primero enfocan a Giorgio Chiellini, casi incrédulo y con las manos en la cara, y después al consejero delegado Giovanni Carnevali, a quien captan resoplando ante la enésima ocasión desperdiciada.

    Y hacia el final, tras el enésimo error, enfocan al propio consejero delegado de la Juventus, que parece decir: «¿Pero cómo co** se puede jugar así?»

  • La afición pide a Conte

    Y al pitido final, después de que el lanzamiento de falta de Koopmeiners se estrellara en el larguero, los aficionados de la Juventus desplazados, frente a sus jugadores inmóviles e incrédulos en medio del campo, optan por mostrar una pancarta sencilla pero eficaz que pide el regreso de Antonio Conte: «Solo 7 letras para volver a ganar: ANTONIO»

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