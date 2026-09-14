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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Carnevali, cuántos entrenadores ha tenido en el Sassuolo: dos destituciones, todos los nombres

Juventus
Sassuolo

El consejero delegado de la Juventus, tras la derrota ante el Sassuolo: «Cambiar de entrenador no va con mi forma de ser»

Tras la derrota de la Juventus contra el Sassuolo, el consejero delegado del club neroverde, Giovanni Carnevali, entrevistado por Radio Rai, habla de su manera de gestionar a los entrenadores: "Cambiar de entrenador no va con mi espíritu, debemos intentar planificar y construir, hay que dar tiempo y tener paciencia, sabiendo que habrá que tragarse algún trago amargo". Y sobre Luciano Spalletti: "Es un entrenador extraordinario, uno de los mejores en absoluto".


En su etapa en el Sassuolo, que duró 12 temporadas, en el Sassuolo, Carnevali tuvo 7 entrenadores, con dos cambios por destitución. A continuación, la lista, recogida por Sportmediaset.


  • LOS ENTRENADORES DE CARNEVALI EN EL SASSUOLO

    Eusebio Di Francesco de 2014 a 2017 (resuelve su contrato para irse a la Roma)

    Christian Bucchi del 20 de junio de 2017 al 27 de noviembre de 2017 (destituido)

    Giuseppe Iachini del 27 de noviembre de 2017 al 5 de junio de 2018 (rescisión de mutuo acuerdo)

    Roberto De Zerbi del 13 de junio de 2018 al 16 de mayo de 2021 (decide marcharse)

    Alessio Dionisi del 16 de junio de 2021 al 25 de febrero de 2024 (destituido)

    Davide Ballardini del 1 de marzo de 2024 al final de la temporada 2023/24 (fin de contrato)

    Fabio Grosso del 3 de junio de 2024 al 4 de junio de 2026 (rescisión de mutuo acuerdo)

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