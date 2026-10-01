Carnevali: «Conte gusta a todos, pero nunca ha sido ni es una opción nuestra. Spalletti necesita continuidad»

Durante su extensa intervención desde el escenario del Festival dello Sport de Trento organizado por la Gazzetta dello Sport, el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, dejó muchísimas reflexiones y temas sobre el presente y el futuro de la Juventus.

Desde la obligación económica de regresar a la Champions League hasta los motivos del fichaje de Alajbegovic (con una pulla más o menos voluntaria al Inter), el ex consejero delegado del Sassuolo explicó el plan estratégico puesto en marcha en la Continassa, un plan que no prevé y nunca ha previsto el regreso a Turín del ex más aclamado por todos los aficionados: Antonio Conte.