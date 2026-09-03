La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) confirmó el jueves que Queiroz ha aceptado asumir un nuevo mandato como entrenador. El organismo rector expresó su total confianza en su capacidad para hacer avanzar al equipo tras un breve periodo de incertidumbre.

«La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Carlos Queiroz para su nombramiento como seleccionador de las Black Stars para la próxima fase del programa del equipo», se leía en un comunicado oficial.

«La GFA cree que la amplia experiencia internacional de Queiroz, sus conocimientos técnicos y su conocimiento de las Black Stars le sitúan en una posición inmejorable para dirigir al equipo en este nuevo capítulo.

«Se anunciarán más detalles sobre el nuevo mandato y el próximo programa de las Black Stars a su debido tiempo, mientras la GFA y el entrenador Queiroz centran su atención en construir una nueva etapa exitosa para Ghana en la escena internacional».







