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Carlos Cuesta, exasistente de Mikel Arteta, deja el Parma de mutuo acuerdo tras importantes desacuerdos sobre el proyecto
Confirmada la rescisión de mutuo acuerdo
El Parma ha anunciado oficialmente la salida de Cuesta, lo que le convierte en el segundo entrenador de la Serie A que deja su cargo esta temporada, después de que Fabio Grosso fuera destituido por la Fiorentina a principios de septiembre.
La decisión llega tras un mal inicio de la presente campaña, en la que el equipo sumó solo cuatro puntos en sus primeros cinco partidos de liga y sufrió una eliminación temprana en la Coppa Italia. La separación con efecto inmediato se acordó tras una reunión de emergencia, poniendo fin de forma abrupta a la etapa del entrenador que pasó cinco temporadas en el Arsenal.
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Desacuerdos sobre el proyecto futuro
Según se informa, el rápido deterioro de las relaciones de Cuesta con la cúpula del Parma se debe a importantes diferencias de visión sobre el proyecto de futuro. Las discrepancias sobre la estrategia en el reciente mercado de fichajes acabaron provocando la rescisión de mutuo acuerdo. El club emitió un comunicado sobre la salida, explicando los motivos de la repentina decisión.
«Tras una reunión en las últimas horas, se acordó que ya no existían las condiciones entre las partes para continuar la relación profesional», decía la comunicación oficial, confirmando el final inmediato de su etapa en Italia.
Una etapa histórica como entrenador
Antes de llegar a Italia, Cuesta pasó cinco temporadas trabajando estrechamente a las órdenes de Arteta como entrenador asistente en el Arsenal, desde agosto de 2020 hasta junio de 2025. Poco después se hizo cargo del Parma y se marcha tras haber dirigido 48 partidos en todas las competiciones. Durante su etapa al frente del equipo, sumó 15 victorias, 13 empates y 20 derrotas. Cuesta hizo historia la temporada pasada al guiar al equipo hasta la 12.ª posición, consolidándose como el segundo entrenador más joven de la historia de la máxima categoría italiana. Su etapa concluye esta temporada tras una victoria final sobre el Genoa.
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¿Qué será lo siguiente para Cuesta?
A pesar de un inicio complicado en la presente campaña, Cuesta sigue siendo un joven entrenador muy bien valorado en toda Europa. Según se informa, rechazó varias ofertas de clubes extranjeros durante el verano para quedarse en Italia. Ahora, como agente libre, el exasistente del Arsenal está abierto a iniciar una nueva etapa y explorar nuevas oportunidades como entrenador.
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