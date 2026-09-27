Carlos Cuesta, exasistente de Mikel Arteta, deja el Parma de mutuo acuerdo tras importantes desacuerdos sobre el proyecto

El Parma ha anunciado oficialmente la salida de Cuesta, lo que le convierte en el segundo entrenador de la Serie A que deja su cargo esta temporada, después de que Fabio Grosso fuera destituido por la Fiorentina a principios de septiembre.

La decisión llega tras un mal inicio de la presente campaña, en la que el equipo sumó solo cuatro puntos en sus primeros cinco partidos de liga y sufrió una eliminación temprana en la Coppa Italia. La separación con efecto inmediato se acordó tras una reunión de emergencia, poniendo fin de forma abrupta a la etapa del entrenador que pasó cinco temporadas en el Arsenal.