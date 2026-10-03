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Carlos Baleba por FIN hace hincar la rodilla al Manchester United en un amistoso secreto mientras Michael Carrick afronta una creciente crisis de lesiones durante el parón internacional
Partido a puerta cerrada en Carrington
El centrocampista de 22 años, que completó en agosto un traspaso de 70 millones de libras (93 millones de dólares) procedente del Brighton, saltó al campo el viernes en un partido a puerta cerrada en Carrington. Baleba jugó contra el Lausanne-Sport, también propiedad de INEOS, y sumó unos valiosos minutos junto a futbolistas consolidados del primer equipo como Harry Maguire y Matheus Cunha, según ESPN.
Esta actuación supone su primera aparición no oficial con la camiseta del Manchester United. El jugador no había estado disponible para competir debido a un problema en el tobillo sufrido inicialmente durante la pretemporada con el Brighton. Aunque fue incluido entre los suplentes para el empate 1-1 del United ante el Fulham antes del parón internacional, no se quiso arriesgar con su entrada desde el banquillo.
- AFP
La actualización de Carrick sobre el estado físico
Antes del amistoso secreto, el entrenador del United, Michael Carrick, aseguró a los aficionados que el gran fichaje del verano estaba trabajando sin descanso entre bastidores. En declaraciones a los medios oficiales del club, Carrick confirmó que su nuevo centrocampista estaba «forzando para volver lo antes posible» de la lesión persistente.
Por otro lado, han ido llegando actualizaciones sobre otras estrellas del United desde las concentraciones internacionales. El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, abordó recientemente la preocupación en torno a Bruno Fernandes y calificó el contratiempo del mediapunta como un problema «complicado» en la espinilla. Por suerte para el United, Fernandes superó el problema y regresó para ser titular en la victoria de su selección por 4-2 sobre Dinamarca.
Se agravan los problemas por lesiones
La progresión de Baleba sirve como un raro motivo de optimismo para Carrick, que actualmente está lidiando con una grave merma en la plantilla. Noussair Mazraoui se sumó a la lista de lesionados de Old Trafford después de retirarse cojeando del partido de Marruecos en la Copa África ante Lesotho a principios de esta semana. El defensa cayó mal tras una entrada en el minuto 68 y de inmediato hizo señas al banquillo, visiblemente dolorido.
Ese contratiempo agrava un parón internacional ya de por sí frustrante para el conjunto de Mánchester. Marcus Rashford y Kobbie Mainoo abandonaron la convocatoria de Inglaterra para tratar sus respectivos problemas. Mientras tanto, Amad Diallo, Benjamin Sesko y Patrick Dorgu arrastran nuevas molestias físicas, lo que limita gravemente las opciones tácticas de Carrick.
- Action Plus
La prueba del Tottenham se acerca
Los servicios médicos del Manchester United tendrán que redoblar esfuerzos para vaciar la enfermería antes de que regrese el fútbol nacional. El United recibirá al Tottenham en Old Trafford el 10 de octubre en un duelo de altos vuelos.
Carrick estará desesperado por tener disponibles a sus hombres clave para ese choque decisivo. Si Baleba sale ileso de sus compromisos amistosos y sigue ganando forma física, el jugador de 70 millones de libras podría ser por fin utilizado en su esperado debut oficial ante el club del norte de Londres.
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