El centrocampista de 22 años, que completó en agosto un traspaso de 70 millones de libras (93 millones de dólares) procedente del Brighton, saltó al campo el viernes en un partido a puerta cerrada en Carrington. Baleba jugó contra el Lausanne-Sport, también propiedad de INEOS, y sumó unos valiosos minutos junto a futbolistas consolidados del primer equipo como Harry Maguire y Matheus Cunha, según ESPN.

Esta actuación supone su primera aparición no oficial con la camiseta del Manchester United. El jugador no había estado disponible para competir debido a un problema en el tobillo sufrido inicialmente durante la pretemporada con el Brighton. Aunque fue incluido entre los suplentes para el empate 1-1 del United ante el Fulham antes del parón internacional, no se quiso arriesgar con su entrada desde el banquillo.



