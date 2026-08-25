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Carlos Baleba explica sus razones para fichar por el Manchester United, al hacerse oficial el traspaso por 70 millones de libras
Una gran declaración de intenciones
El Manchester United ha cerrado el fichaje de Baleba por una cantidad inicial de 65 millones de libras, con otros 5 millones de libras en posibles variables. El jugador, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años que incluye una opción para ampliarlo 12 meses más.
El centrocampista completó el reconocimiento médico el sábado, mientras sus nuevos compañeros sufrían una derrota por 2-0 a domicilio ante el Hull City en su primer partido de la temporada de la Premier League. El Manchester United llevaba tiempo siguiendo al jugador y esta última incorporación completa con éxito una remodelación del centro del campo en la que ya se habían sumado al club Andrey Santos y Youri Tielemans.
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Carrick demuestra ser la diferencia
En declaraciones a la página web del club, Baleba reveló que la posibilidad de jugar a las órdenes de Carrick fue un factor importante en su decisión. «Es una sensación increíble fichar por el club de mis sueños», afirmó.
«Estoy deseando trabajar con Michael Carrick. Su experiencia y su conocimiento del juego le convierten en el entrenador perfecto para ayudarme a alcanzar el máximo nivel. La ambición de todos en el club está muy clara, el futuro es enormemente ilusionante y estoy decidido a poner de mi parte para lograr juntos el éxito del que somos capaces».
Wilcox elogia el fichaje perfecto
Jason Wilcox, el director de fútbol de Old Trafford, compartió su opinión sobre el traspaso ya completado. «Estamos encantados de seguir reforzando nuestro centro del campo con la incorporación de otro internacional absoluto consolidado, con un historial demostrado de rendimiento en la Premier League», explicó Wilcox.
«La determinación de Carlos por unirse al Manchester United y su confianza en que lograremos nuestras ambiciones compartidas significan que es el fichaje perfecto mientras seguimos construyendo un equipo dinámico y entretenido, preparado para competir en múltiples competiciones». Brighton había dejado al jugador fuera de la convocatoria para el partido del domingo, en el que derrotó al Aston Villa.
- AFP
¿Qué le espera al recién llegado?
De cara al futuro, el Manchester United espera integrar de inmediato a su nuevo fichaje mientras busca su primera victoria de la temporada. Se espera que Baleba debute con el club este sábado, en un estreno muy esperado, cuando reciba al Ipswich Town en Old Trafford. La afición estará pendiente de ver si puede resolver sus problemas de largo recorrido en el centro del campo.
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