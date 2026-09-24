Carlos Alcaraz «sufre» viendo al Real Madrid mientras la superestrella del tenis identifica el fallo clave del equipo de Jose Mourinho

La segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid ha dejado resultados dispares en las primeras semanas de la nueva temporada. El Real Madrid ha tenido dificultades para encontrar un ritmo constante, alternando destellos de brillantez con actuaciones deslavazadas y complicadas.

Los recientes tropiezos contra el Real Betis y el rival local Atlético de Madrid han aumentado la presión inicial sobre el técnico portugués. La derrota por 2-1 en el Metropolitano dejó al descubierto evidentes vulnerabilidades tácticas, ya que su rendimiento general estuvo muy por debajo a pesar de las polémicas decisiones arbitrales en contra del equipo visitante.

Estos puntos perdidos han permitido al eterno rival, el Barcelona, tomar la iniciativa en la carrera por el título. El conjunto catalán ya ha construido una sólida ventaja de seis puntos en lo más alto de la clasificación, lo que obliga al Madrid a remar a contracorriente mucho antes de lo previsto.



