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Carlos Alcaraz «sufre» viendo al Real Madrid mientras la superestrella del tenis identifica el fallo clave del equipo de Jose Mourinho
Inicio irregular del Madrid de Mourinho
La segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid ha dejado resultados dispares en las primeras semanas de la nueva temporada. El Real Madrid ha tenido dificultades para encontrar un ritmo constante, alternando destellos de brillantez con actuaciones deslavazadas y complicadas.
Los recientes tropiezos contra el Real Betis y el rival local Atlético de Madrid han aumentado la presión inicial sobre el técnico portugués. La derrota por 2-1 en el Metropolitano dejó al descubierto evidentes vulnerabilidades tácticas, ya que su rendimiento general estuvo muy por debajo a pesar de las polémicas decisiones arbitrales en contra del equipo visitante.
Estos puntos perdidos han permitido al eterno rival, el Barcelona, tomar la iniciativa en la carrera por el título. El conjunto catalán ya ha construido una sólida ventaja de seis puntos en lo más alto de la clasificación, lo que obliga al Madrid a remar a contracorriente mucho antes de lo previsto.
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Alcaraz habla sobre las dificultades del Madrid
En declaraciones a Stats Perform antes de la Laver Cup de Londres, Alcaraz compartió su frustración por el momento de forma actual del club de su infancia. «Ahora mismo sufro viendo los partidos porque nunca sabes qué va a pasar», admitió el ganador de múltiples Grand Slam. «Yo diría que hace falta un poco más de intensidad».
Aunque reconoció el enorme nivel de la plantilla, la estrella del tenis sugirió que las piezas individuales aún no están funcionando como una unidad cohesionada bajo Mourinho. «Son el Real Madrid, grandes jugadores, con talento», señaló, aunque enseguida añadió un matiz sobre su rendimiento colectivo. «Ahora mismo veo a otros equipos haciéndolo mejor. Como equipo, pueden hacerlo mejor. Tienen que pulir algunas cosas».
La fortaleza física ya no oculta los fallos tácticos
La petición de Alcaraz de aumentar la intensidad pone de relieve una paradoja evidente en la estructura actual del Madrid. Mourinho ha armado una sala de máquinas en el centro del campo con una enorme potencia física, con jugadores poderosos como Aurelien Tchouameni y el capitán del club, Federico Valverde.
Sin embargo, ese atletismo en bruto no se está traduciendo en las métricas de carrera. El Real Madrid es actualmente el colista de La Liga en distancia total recorrida, distancia de alta intensidad y acciones de alta intensidad. Este bajón estadístico ha dejado al equipo muy expuesto en los momentos de transición.
Cuando los partidos se rompen, como se vio en la reciente derrota en el derbi, al Madrid le cuesta imponerse. En consecuencia, su indudable talento ofensivo individual no está logrando asegurar un control colectivo sobre los partidos.
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El parón internacional ofrece un reinicio crucial
Mourinho y su cuerpo técnico deben aprovechar el próximo parón internacional para abordar estos problemas estructurales tan arraigados. Con el Barcelona marcando ya un ritmo implacable en lo más alto de la clasificación, el Madrid no puede permitirse más tropiezos cuando se reanude la competición doméstica. Ahora debe encontrar la manera de unir su enorme calidad individual en un bloque cohesionado y trabajador. Si el Real Madrid no logra aumentar su intensidad colectiva, la brecha en la lucha por el título podría ampliarse rápidamente.
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