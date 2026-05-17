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Carlo Ancelotti revela una sorpresiva decisión sobre Neymar que podría sacudir la selección brasileña para el Mundial 2026; el máximo goleador es muy querido por sus compañeros
El dilema definitivo a la hora de elegir
Toda Brasil espera en Río de Janeiro la lista final que Ancelotti anunciará el lunes. En el centro del debate está Neymar, ídolo de 34 años y máximo goleador de la Seleção, cuya recuperación de lesiones prolongadas ha sido irregular. A pocas semanas del Mundial, el técnico equilibra su talento con las exigencias físicas de su sistema.
«Al elegir hay que valorar muchas cosas», declaró Ancelotti a Reuters. «Neymar es clave para este país por su talento. Ha tenido problemas, trabaja duro y ha mejorado, juega con regularidad. No es una decisión fácil; debemos sopesar pros y contras».
- AFP
Lealtad en el vestuario hacia el icono
A pesar de la división en la opinión pública sobre si el exjugador del Barcelona y el PSG debe viajar a Norteamérica, Ancelotti reconoce que su papel en el grupo es decisivo. El técnico italiano subraya que Neymar tiene el respaldo total de sus compañeros, por lo que su posible convocatoria reforzaría la moral del equipo, no la dividiría. Para Ancelotti, mantener la armonía es clave para llevar a Brasil a su sexto título mundial.
«Sé que Neymar es muy querido, tanto por el público como por los jugadores», explicó Ancelotti. «Debemos considerar el ambiente que generará su posible convocatoria. No sería como soltar una bomba en el vestuario. Es muy querido y apreciado. Es normal que los jugadores opinen, agradezco los consejos, pero, en última instancia, quien debe decidir soy yo».
Forma y estado físico sobre sentimientos
A pesar de la carga emocional, Ancelotti asegura que la lista definitiva se basará en hechos objetivos. Su plan requiere una delantera que presione sin descanso, y por eso sigue de cerca las últimas actuaciones de Neymar. El técnico destaca que lo fundamental es la capacidad del jugador para mantener la intensidad durante los partidos.
«Ha mejorado mucho su forma física en los últimos partidos», observó Ancelotti. «Ha jugado algunos partidos muy buenos últimamente. Es capaz de mantener una alta intensidad durante el partido. Pero hay partidos y partidos... Nadie me presiona para convocarlo; decido yo, basándome solo en su rendimiento deportivo».
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La cuenta atrás final para Río
El lunes 18 de mayo acabará el debate. Ancelotti asegura que preparará una plantilla equilibrada, aunque admite que nunca será perfecta para el exigente público brasileño. Con títulos en las cinco grandes ligas europeas, el veterano técnico afronta la presión y el escrutinio mediático con su amplia experiencia.
«¿Puedo confeccionar una plantilla perfecta? ¡Imposible! Pero puedo hacer una con menos errores que otros», afirmó. Ancelotti asegura que el ambiente interno seguirá positivo sea cual sea el resultado, aunque afuera todo dependerá de si el talismán del Santos está en la lista final de 26 para el gran escenario.