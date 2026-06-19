Carlo Ancelotti rechaza la intensa presión sobre Endrick, pese a que el seleccionador de Brasil elogia su «talento extraordinario»

Ancelotti reiteró su confianza en Endrick, pero rechazó acelerar su desarrollo. El exentrenador del Real Madrid destacó las cualidades únicas del adolescente frente a otras opciones ofensivas.

«Alinearé a Endrick en el momento adecuado. Tenemos que esperar un poco. Será importante», afirmó el italiano en rueda de prensa. «Matheus Cunha es más un jugador de equipo, con características de centrocampista ofensivo. Igor Thiago es fuerte en los duelos y muy agresivo a la hora de recuperar el balón. Endrick no es ni una cosa ni otra. Es algo diferente, un talento extraordinario».