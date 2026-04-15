Carlo Ancelotti pide consejo al presidente de Brasil sobre la convocatoria de Neymar para el Mundial

El presidente de Brasil, Lula, reveló que Ancelotti lo contactó para preguntarle si Neymar debería volver a la Seleção. Durante una transmisión en YouTube, el mandatario de 80 años admitió que el técnico le consultó sobre el apoyo público y político a la idea de convocar al jugador de 34 años.

Lula dijo: «Hablé con Ancelotti y me preguntó si se debería convocar a Neymar. Le respondí: “Si está en forma, tiene el fútbol. Necesito saber si realmente quiere». Si es así, debe ser profesional. Puede tomar como ejemplo a Cristiano Ronaldo o a Messi, que siguen yendo a sus selecciones. No puede esperar ir solo por su nombre; debe ganárselo en el campo».