Carlo Ancelotti no tiene previsto convocar a Neymar para los amistosos de marzo con la selección brasileña

Según ESPN, la temprana eliminación del campeonato estatal no ha alejado técnicamente a Neymar de la plantilla, pero se hace eco de una decisión ya existente. La realidad es que la antigua superestrella del Barcelona y del PSG nunca formó parte del plan inicial para los próximos amistosos de alto nivel. Ancelotti se centra en un proceso de reconstrucción específico que da prioridad a la preparación física sobre la reputación, especialmente ahora que la Copa del Mundo de 2026 se avecina en el horizonte.

Brasil tiene previsto viajar a Estados Unidos para disputar dos importantes partidos contra Francia y Croacia en marzo. Estos encuentros, que se celebrarán en Boston y Orlando, se consideran el último laboratorio para Ancelotti antes de que tenga que comprometerse con su lista para el torneo. Sin embargo, el técnico italiano ha decidido que Neymar no formará parte de esta ventana específica, prefiriendo dejar que el delantero encuentre su ritmo a nivel de club tras recuperarse de una larga lesión.

Todo el mundo en la CBF está siguiendo de cerca la situación de Neymar y su evolución en el campo, pero el plan nunca fue contar con él en los últimos compromisos antes de la convocatoria definitiva. La expectativa era que el delantero regresara gradualmente en febrero, recuperara el ritmo tras la lesión y evolucionara en el Santos antes de volver a ser tenido en cuenta por la selección nacional. Para Ancelotti, la prioridad sigue siendo ver cómo encajan los demás componentes de la plantilla sin el tradicional referente del ataque.