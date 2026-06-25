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¡Carlo Ancelotti le debe un regalo a Vinicius Jr.! El brasileño demostró que el técnico se equivocaba al lograr «lo imposible» contra Escocia
Vinicius desvela la promesa de Ancelotti
Brasil ganó con comodidad en Miami, pero Vinicius acaparó los titulares al revelar una apuesta privada con su entrenador. El delantero abrió el marcador al inicio del partido y anotó otro antes del descanso; sin embargo, fue su segundo gol, un remate de cabeza, lo que desencadenó una broma después del encuentro.
Tras el partido, el extremo afirmó que Ancelotti había dudado de su capacidad para marcar de cabeza. «No me preocupan las cifras, solo hacer bien mi trabajo para ayudar a la Seleção», declaró Vinicius a SporTV. «Estoy muy contento con los goles; hoy incluso ha habido un cabezazo, que le había prometido al entrenador que marcaría, y él me dijo que era casi imposible y que me haría un regalo. Así que estaré a la espera».
- AFP
Pasando a los libros de historia
Más allá de la apuesta amistosa con Ancelotti, Vinicius ha pasado a un selecto grupo de leyendas brasileñas. Al anotar en Miami, se convirtió en el octavo brasileño en marcar en todos los partidos de la fase de grupos de una misma edición del Mundial, igualando una hazaña de grandes iconos del fútbol.
Pese a los elogios y a superar marcas de históricos, el jugador de 25 años mantiene la perspectiva: «Lo más importante son las victorias y nuestra mejora. Ahora debemos seguir adelante y elevar el nivel para el próximo objetivo, porque llega la fase eliminatoria», añadió el delantero.
La estrella del Real Madrid castiga a Escocia
Los errores defensivos de Escocia fueron castigados sin piedad por una delantera brasileña implacable. A los siete minutos, un mal despeje dejó a Vinicius frente al portero, y el delantero marcó. Así comenzó una noche complicada para los escoceses en el Hard Rock Stadium.
El VAR le anuló un segundo tanto por falta, pero en el descuento de la primera parte marcó de cabeza tras centro de Bruno Guimaraes, doblando la ventaja y callando a quien dudaba de su juego aéreo.
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Brasil tiene la mirada puesta en el premio definitivo
Con Brasil ya clasificado como líder de grupo, el equipo de Ancelotti se muestra como una fuerza formidable de cara a la fase decisiva del torneo. El partido marcó el regreso de Neymar desde el banquillo, aunque el veterano no pudo igualar la intensidad de su compañero más joven, clave en la victoria. La Seleção se prepara ahora para los dieciseisavos de final con la confianza por las nubes.