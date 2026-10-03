Sports Press Photo
Traducido por
Carlo Ancelotti insta a Brasil a mostrar «máximo respeto» a India antes del amistoso de Calcuta
El técnico italiano exige profesionalidad total
Ancelotti insiste en que su equipo no debe subestimar a la anfitriona, aunque el fútbol no sea el deporte principal en el país. El encuentro en el Salt Lake Stadium supone el tercer partido de Brasil desde su eliminación en octavos de final del Mundial de 2026, después de un empate 1-1 y una victoria por 4-2 ante Australia. El técnico ha combinado a jugadores consolidados como base del equipo con varias caras nuevas para sentar unos cimientos sólidos.
- NurPhoto
El entrenador elogia la pasión deportiva de los anfitriones
En una rueda de prensa previa al partido, el técnico italiano reconoció que el críquet ocupa un lugar central en India, pero subrayó que la pasión local por el fútbol sigue siendo genuina.
Al referirse a la cultura deportiva local y al entusiasmo de su plantilla, Ancelotti dijo: «El críquet forma parte de su cultura, el fútbol no es el deporte más importante. Pero eso no significa que no amen el fútbol. Estamos felices de estar aquí y mostrar nuestra calidad a todos los que tengan la posibilidad de ver el partido, y será una noche fantástica».
De cara al encuentro ante decenas de miles de aficionados en el Salt Lake Stadium, el entrenador de 67 años añadió: «Espero que sea un partido entretenido. Estamos felices de estar aquí y de mostrar nuestra calidad».
«Tenemos el máximo respeto por nuestros rivales»
Brasil guarda un respeto considerable por la capacidad de sus anfitriones para dar la sorpresa, especialmente después de ver a India empatar 1-1 con la selección centroamericana de Panamá.
Señalando la buena actuación de su rival en ese partido, el cinco veces ganador de la Champions League dijo: "Respetamos la calidad de la selección india. Logró un buen empate contra Panamá. Tenemos un respeto total por nuestros rivales".
Preguntado por su actitud tranquila y su presencia serena al dirigir un vestuario repleto de estrellas, Ancelotti respondió: "Forma parte de mi carácter. Suelo ser paciente en el fútbol y, como entrenador, creo que la paciencia es una cualidad importante".
Descartando las sugerencias de que el amistoso sirva como una prueba de alta presión para su plantilla, el técnico añadió: "Para la plantilla y todos los jugadores, no es una prueba ni una oportunidad para demostrar su valía. Seguimos definiendo la convocatoria final para el partido. No es una prueba, sino una oportunidad".
- NurPhoto
Brasil cierra su calendario de amistosos en Asia
El encuentro en el Salt Lake Stadium pone el broche final a la serie de amistosos de Brasil durante esta ventana internacional. El equipo de Ancelotti no volverá a reunirse hasta noviembre, cuando viajará a Kallang, Singapur, para disputar dos pruebas consecutivas contra Japón y la selección anfitriona. Mientras tanto, India centrará rápidamente su atención en la visita de otro peso pesado de la Conmebol, ya que recibirá a Uruguay en el mismo escenario el 6 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias