En una rueda de prensa previa al partido, el técnico italiano reconoció que el críquet ocupa un lugar central en India, pero subrayó que la pasión local por el fútbol sigue siendo genuina.

Al referirse a la cultura deportiva local y al entusiasmo de su plantilla, Ancelotti dijo: «El críquet forma parte de su cultura, el fútbol no es el deporte más importante. Pero eso no significa que no amen el fútbol. Estamos felices de estar aquí y mostrar nuestra calidad a todos los que tengan la posibilidad de ver el partido, y será una noche fantástica».

De cara al encuentro ante decenas de miles de aficionados en el Salt Lake Stadium, el entrenador de 67 años añadió: «Espero que sea un partido entretenido. Estamos felices de estar aquí y de mostrar nuestra calidad».