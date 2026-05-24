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Carlo Ancelotti fue criticado por un exinternacional brasileño por su «absurda» convocatoria de Neymar para el Mundial de 2026
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Velloso critica la «absurda» decisión de Ancelotti
El exfutbolista brasileño Wagner Fernando Velloso criticó la convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026.
En el programa «Novabrasil em campo», el exportero cuestionó la convocatoria de Neymar en lugar de João Pedro, del Chelsea.
«Yo no convocaría a Neymar para el Mundial. Llevar a Neymar y no a Pedro es uno de esos absurdos que permite el fútbol. Pedro es el máximo goleador en todo, Neymar ni siquiera puede jugar contra el Recoleta y está en la Copa», afirmó Velloso.
Además, acusó al jugador del Santos de ser selectivo con su estado físico: «Neymar eligió los partidos. No jugó contra Palmeiras, Flamengo ni Bahía, pero sí ante Recoleta y Red Bull Bragantino... Solo contra equipos débiles, para intentar destacar. Y no lo consiguió».
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Un vacío de liderazgo en la Seleção
Velloso criticó el nivel actual de Neymar, pero le hizo un elogio ambiguo al explicar por qué Ancelotti podría haberlo convocado. Sugirió que la actual selección brasileña carece de la personalidad y la solemnidad necesarias para un gran torneo.
Añadió: «Ante una selección sin identidad, sin carisma y sin líder, la convocatoria de Neymar trajo esperanza a los aficionados. No creo que marque la diferencia en la Copa, pero su llamada fue positiva porque tenemos una selección de jugadores débiles. No hay ningún líder en la selección. No es que Neymar lo sea tampoco, pero al menos es un líder técnico, ya lo era».
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Neymar revela su emotiva reacción ante la convocatoria
A pesar de las críticas, Neymar se ha emocionado al volver a la Seleção. Aunque algunos dudan de su estado físico, el exjugador del Barcelona y del PSG reconoce el desgaste personal de su regreso.
En una reciente aparición pública, Neymar compartió detalles íntimos de la noche en que se anunció la convocatoria. «Me fui a dormir a las 6:30 o las 7:00 de la mañana, viendo todos los vídeos», dijo.
«No pude dejar de llorar en toda la noche. Estaba con mi mujer e hijas en la misma cama; ellas dormían mientras yo veía cada vídeo, porque no fue fácil».
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Preparándonos para el reto de 2026
Pese a las dudas sobre su regularidad y estado físico, Ancelotti confía en la experiencia de Neymar para guiar a la nueva generación brasileña.
El delantero se mantiene desafiante y concentrado en su objetivo, prometiendo darlo todo por la camiseta. «Fue difícil, fue duro, pero al final mereció la pena. Mereció la pena sentir este cariño, esta emoción, este sentimiento de ser brasileño y representar a cada uno de vosotros en un Mundial», concluyó Neymar.