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Carlo Ancelotti explica por qué descartó la idea de dar entrada a Neymar contra Japón, en un partido en el que Brasil logró una victoria dramática
Ancelotti desvela su plan para dar entrada a Neymar
En el partido de octavos del Mundial, Brasil sufrió para marcar ante Japón y todos miraban a Neymar. El delantero calentó casi toda la segunda parte, pero Ancelotti decidió no usarlo.
Tras el partido, el técnico italiano aclaró: «Estábamos esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él, habría entrado en el 60 o 65. Empatamos y no quise cambiar la estructura porque el equipo controlaba el juego».
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Una remontada espectacular en Houston
La Seleção sufrió en la primera parte y se fue al descanso por detrás en el marcador ante los Samurai Blue. Japón, ordenado y peligroso al contraataque, puso en aprietos a Ancelotti, que tuvo que reaccionar. Casemiro igualó en el 56’ y devolvió el aire a los sudamericanos.
La decisión de mantener a Neymar en el banquillo funcionó: en el 96, el suplente Gabriel Martinelli marcó el 2-1 y evitó la prórroga.
Ancelotti elogia la profundidad de la plantilla
Aunque la victoria no fue cómoda, Ancelotti elogió la versatilidad y calidad de su plantilla. Su profundidad le permitió superar un exigente partido de eliminatoria ante una selección japonesa siempre sorprendente. El triunfo mantiene a Brasil como favorito.
Ancelotti destacó tras el partido: «Tenemos muchas opciones, tanto en el banquillo como sobre el terreno de juego. Japón no es un rival fácil. Es un equipo organizado y muy intenso. El hecho de que mereciéramos ganar es muy importante».
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De cara a los octavos de final
Tras la eliminación de Japón, Brasil se enfoca en la siguiente ronda y se prepara para el partido del domingo en Nueva Jersey. La victoria le aseguró un lugar en octavos de final, donde enfrentará a Noruega o Costa de Marfil. La condición física de Neymar seguirá siendo el principal tema de conversación a medida que la Seleção avance hacia la final.