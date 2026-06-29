Carlo Ancelotti explica por qué descartó la idea de dar entrada a Neymar contra Japón, en un partido en el que Brasil logró una victoria dramática

En el partido de octavos del Mundial, Brasil sufrió para marcar ante Japón y todos miraban a Neymar. El delantero calentó casi toda la segunda parte, pero Ancelotti decidió no usarlo.

Tras el partido, el técnico italiano aclaró: «Estábamos esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él, habría entrado en el 60 o 65. Empatamos y no quise cambiar la estructura porque el equipo controlaba el juego».







