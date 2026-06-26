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Carlo Ancelotti, el «listillo», sigue probando tácticas con Brasil, mientras Éder Militão cree que han «corregido» sus puntos débiles en el Mundial
Evolución táctica con la Seleção
En el programa «Selecao Copa», Militão explicó cómo se ha adaptado Ancelotti desde que tomó las riendas de los cinco veces campeones del mundo. El defensa señaló que, aunque el italiano sigue buscando la fórmula perfecta, ya estableció un equilibrio básico que se apoya en un sistema 4-3-3 familiar.
«Desde que llegó, ha probado distintas tácticas y jugadores. Ahora se decanta por el 4-3-3, su sistema clásico. Lo probó solo con Bruno [Guimaraes] y Casemiro, y eso dejó un hueco. En el primer partido, contra Marruecos, perdimos el control del centro del campo. Estábamos en desventaja, pero luego lo corrigió, a partir del partido contra Haití», explicó Militão. Este ajuste fue clave para que Brasil liderara el Grupo C, destacando la victoria 3-0 sobre Escocia con un ritmo de juego notablemente mejorado.
- AFP
El enfoque de Ancelotti en materia de gestión
Militão, que ha trabajado con Ancelotti en el Bernabéu, destaca la disposición del técnico para escuchar a la plantilla. En lugar de imponer una disciplina rígida, el italiano se apoya en las opiniones de los jugadores para ajustar su plan de juego en los momentos de mayor presión.
«Es un tipo muy sensato, ve las cosas con claridad, escucha mucho a los jugadores y comparte ideas. Eso es fundamental. El jugador, desde dentro, puede ver cosas que el entrenador normalmente no ve. Incluso [en el Real Madrid], durante el descanso, se acercaba a los jugadores para hacerles preguntas y compartir ideas. Eso solo beneficia al equipo, ayuda al grupo a crecer», añadió el defensa.
Militão lanzó advertencias antes del partido contra Japón.
A pesar del buen momento, Militão advirtió sobre los próximos rivales de Brasil. Japón, segundo del Grupo F, venció por primera vez a Brasil en 2025, partido en el que Militão fue suplente. El defensa cree que los Samurai Blue han alcanzado un nivel que exige la máxima concentración de la Seleção.
«Japón vive su mejor momento: ha madurado, encontrado su ritmo y lo demuestra en este Mundial. Nunca dejan de correr ni de presionar. Brasil debe estar muy atenta, pues su disciplina táctica y entrega son notables», advirtió Militão.
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Mantener el ritmo ganador
Felipe Melo coincidió con Militão y destacó la evolución técnica del equipo japonés. Los describió como «robots» que ahora añaden estilo e intensidad. Aun así, cree que, si el equipo de Ancelotti repite el nivel de la fase de grupos, avanzará sin problemas.
«Son un equipo organizado y disciplinado tácticamente. Hace tiempo los llamé pequeños robots; lo hacían todo bien. Hoy, además de intensidad, tienen técnica. Será un partido difícil, pero si Brasil impone su ritmo, como ante Escocia, ganará sin problemas», concluyó Melo. Brasil llega a dieciseisavos con dos victorias y un empate, y busca que esa «corrección» táctica se traduzca en un largo camino en el torneo.