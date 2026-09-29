AFP
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Carlo Ancelotti, dispuesto a copiar la fórmula del Barcelona de Hansi Flick al utilizar a Raphinha en un nuevo rol con Brasil
Ancelotti busca inspiración táctica en el Barcelona
Según informan, el seleccionador de Brasil, Ancelotti, está listo para implementar un importante cambio táctico al colocar a Raphinha como delantero centro en el próximo partido de la selección contra Australia. El movimiento, según Globo Esporte, está muy inspirado por el éxito que Hansi Flick ha tenido con el jugador en el Barcelona esta temporada. El futbolista, de 29 años, se ha transformado en un letal ‘nueve’ en el Camp Nou esta temporada, y Ancelotti considera ahora que esta es la solución a los recientes problemas ofensivos de Brasil.
Brasil está bajo presión para mejorar tras una actuación decepcionante en su primer amistoso desde la Copa del Mundo. La selección brasileña solo pudo sacar un frustrante empate contra Australia la semana pasada y necesitó un gol muy tardío del joven Rayan para evitar una derrota embarazosa.
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Raphinha, listo para un papel central tras las pruebas en el entrenamiento
En el partido anterior, Raphinha lució la icónica camiseta con el número 10 y actuó como mediapunta, justo por detrás de Endrick. Aunque fue el encargado de dar la asistencia en el gol del empate de Rayan, el exjugador del Leeds United no pudo ver puerta. Ancelotti ya ha confirmado que se avecinan cambios de personal y estructurales, al afirmar: «Sí, el equipo cambiará un poco. No mucho, pero un poco». Ese ligero ajuste parece ser la reubicación de Raphinha como referencia en punta.
El informe sugiere que Ancelotti ya ha estado trabajando con un nuevo once, con Raphinha liderando el ataque. El equipo previsto incluye a Otavio en la portería, por detrás de una defensa formada por Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes y Mauro Junior. En el centro del campo, se espera que Danilo y Bruno Guimaraes formen pareja con Gabriel Bontempo, mientras que Rayan y Vinicius acompañarán a Raphinha para completar el trío ofensivo.
Éxito del experimento de Flick en el Barça
La decisión de situar a Raphinha en un papel más centrado a nivel de club surgió por necesidad tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Estadísticamente, la transformación ha sido innegable. Raphinha ya ha firmado 14 goles en solo ocho apariciones con el conjunto catalán esta temporada, 12 de ellos en LaLiga y dos en la Champions League. Su capacidad para asociarse en el juego también se mantiene intacta, como demuestran las tres asistencias que ha aportado.
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Próximos partidos de Brasil
Brasil tiene programada una rápida revancha contra Australia el martes, lo que ofrece la plataforma perfecta para que Ancelotti pruebe este nuevo sistema en un contexto competitivo. Después de ese duelo, la selección viajará a Calcuta para enfrentarse a India el sábado 3 de octubre. Estos amistosos se consideran pasos fundamentales para la pentacampeona del mundo, que busca dejar atrás sus recientes decepciones en los torneos y establecer una identidad táctica consistente bajo el liderazgo de Ancelotti.
Si Raphinha consigue trasladar al escenario internacional su ritmo goleador con el Barcelona, podría resolver un quebradero de cabeza de larga duración para Brasil en la posición de delantero centro. La integración de Vinicius Junior junto a un Raphinha centrado promete una delantera dinámica y fluida que podría causar problemas importantes a cualquier defensa.
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