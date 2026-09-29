Según informan, el seleccionador de Brasil, Ancelotti, está listo para implementar un importante cambio táctico al colocar a Raphinha como delantero centro en el próximo partido de la selección contra Australia. El movimiento, según Globo Esporte, está muy inspirado por el éxito que Hansi Flick ha tenido con el jugador en el Barcelona esta temporada. El futbolista, de 29 años, se ha transformado en un letal ‘nueve’ en el Camp Nou esta temporada, y Ancelotti considera ahora que esta es la solución a los recientes problemas ofensivos de Brasil.

Brasil está bajo presión para mejorar tras una actuación decepcionante en su primer amistoso desde la Copa del Mundo. La selección brasileña solo pudo sacar un frustrante empate contra Australia la semana pasada y necesitó un gol muy tardío del joven Rayan para evitar una derrota embarazosa.



