Getty Images Sport
Traducido por
Carlo Ancelotti descarta al Arsenal y nombra a su favorito para ganar la Liga de Campeones
El Arsenal, ignorado a pesar de clasificarse para las semifinales
El Arsenal de Mikel Arteta alcanzó las semifinales tras un empate sin goles ante el Sporting de Lisboa y ahora enfrentará al Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona por 3-2. Aunque varias casas de apuestas ven a los Gunners como uno de los dos principales favoritos al título, Ancelotti duda de que el equipo londinense llegue a la final.
El veterano técnico apuntó que varios de los grandes de Europa han sufrido. En declaraciones a Il Giornale sobre la competición de este año, afirmó: «La Liga de Campeones es un torneo abierto que deja fuera a equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City, pero sigue siendo una competición en la que se puede crecer».
- AFP
El PSG, favorito para conquistar la gloria europea
Ancelotti ve al PSG campeón de la Liga de Campeones. El equipo francés llegó a semifinales tras ganar 4-0 al Liverpool en Anfield. Ahora enfrentará al Bayern, que eliminó al Real Madrid 4-3. Aunque empezó la temporada con altibajos, el equipo de Luis Enrique ha encontrado su mejor versión en el momento clave. Ancelotti ha dejado claro que espera que el trofeo se quede en el Parc des Princes, pese al desafío de los otros favoritos. «Yo digo el París Saint-Germain», afirmó cuando se le pidió un favorito.
Ancelotti critica el nivel defensivo
En su análisis de los cuartos de final, Ancelotti destacó una menor solidez defensiva en la élite europea. «Hubo partidos con muchos goles; el Atlético-Barcelona y el Bayern-Real Madrid fueron emocionantes para los aficionados», afirmó. «Pero tantos goles implican muchos errores de porteros y defensas. El juego de alta presión y el marcaje individual conllevan riesgos constantes; el resultado puede cambiar en un instante. La construcción desde atrás debe ser perfecta, porque la más mínima distracción se paga al instante».
- AFP
Enfoque internacional para el icono italiano
Aunque sigue de cerca el fútbol de clubes europeo, la prioridad inmediata de Ancelotti es la selección brasileña, que se prepara para el Mundial de 2026. Durante los últimos preparativos, analizó el panorama internacional y señaló a Francia como referente de excelencia. Considera que Les Bleus han establecido un sistema que genera de forma constante la plantilla más formidable del mundo.
«Hay una escuela francesa que reúne a los mejores jugadores, repartidos por diversos clubes europeos, pero que juntos forman la mejor selección del mundo», afirmó Ancelotti.