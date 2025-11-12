Carlo Ancelotti convence a Vinicius Junior, 'muy peligroso', para asumir un nuevo rol sorpresa en Brasil
Vinicius Jr, figura clave en la selección de Brasil
Con Neymar actualmente fuera del equipo debido a lesiones, el astro del Real Madrid Vinicius Junior ha surgido como la figura talismánica en el ataque de Brasil. Él, por supuesto, se ha beneficiado de la llegada de Ancelotti como entrenador en jefe, ya que tiene años de experiencia jugando bajo el mando del técnico italiano en el Real Madrid. Desde que Ancelotti asumió el cargo de la selección, Vinicius Jr ha marcado dos goles en seis partidos para los campeones del mundo.
Si bien Ancelotti está satisfecho con el rendimiento del extremo izquierdo, ha concebido un nuevo rol para el jugador de 25 años después de explicar los posibles beneficios al astro del Real Madrid, quien está teniendo dificultades para encontrar su forma en el nivel del club.
- AFP
'Vinicius tiene la calidad para marcar muchos goles'
Hablando con PLACAR, el entrenador de Brasil dijo: "[Lo veo] como un extremo o como un delantero central. Vinícius tiene la calidad para marcar muchos goles. He hablado con él: 'Mira, cuando juegas como extremo, para marcar goles tienes que hacer tres o cuatro regates. Tocar el balón siete u ocho veces. Y en el centro, solo un movimiento bien cronometrado es suficiente para marcar un gol.' Lo entendió, le gusta jugar en esa posición.
"Podemos aprovechar un jugador que puede ayudar mucho como extremo, no como delantero en el área porque no soy tonto ya que él no es un punto de referencia dentro del área. Pero para atacar el área con espacio, es muy, muy peligroso."
Ancelotti hizo una sugerencia similar a Neymar
A medida que Ancelotti continúa experimentando con nuevas tácticas y posiciones para los jugadores del equipo nacional, ha aconsejado a Neymar que juegue en un nuevo rol, lo cual se adecuaría a su físico y ayudaría al delantero de 33 años a evitar las lesiones que han aquejado al ícono brasileño a lo largo de su carrera.
Hablando sobre un posible regreso de Neymar de cara a la Copa del Mundo, Ancelotti dijo: "Sí, sí (risas), [la pregunta que más he escuchado hasta ahora es] sobre Neymar, pero es normal porque es una leyenda del fútbol brasileño. Entonces, es normal. Sé que todos quieren que Neymar recupere su mejor estado físico. Y también la CBF, el entrenador, el cuerpo técnico del equipo nacional esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel. La verdad es que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad... esperemos que Neymar esté en su mejor nivel.
"Creo que necesita jugar más centralmente, no como extremo, porque los extremos en el fútbol de hoy son jugadores que también necesitan ayudar defensivamente. Cuando juegas un poco más central, el trabajo defensivo es mucho menor que cuando juegas como extremo. Y también creo que un jugador muy talentoso, más cerca del gol, tiene más oportunidades de marcar goles. [Falso 9] podría ser su posición ideal."
- Getty Images
Brasil busca volver a la senda de la victoria
Después de terminar su gira por Asia con una derrota decepcionante a manos de Japón, Brasil viaja ahora a Inglaterra y Francia para un par de amistosos internacionales mientras se enfrenta a los gigantes africanos Senegal y Túnez el 15 y 18 de noviembre, respectivamente. Después del parón internacional de noviembre, la Selección solo tendrá dos partidos más de preparación en marzo del próximo año antes de dirigirse a América del Norte para la Copa del Mundo.