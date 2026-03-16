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Carlo Ancelotti confía en que Vinicius Jr. recupere su mejor nivel, mientras que el seleccionador de Brasil insiste en que la estrella del Real Madrid «nunca defrauda a nadie»
El mejor jugador de partidos importantes
En una entrevista concedida a Radio MARCA, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, elogió efusivamente a Vinicius Jr. El técnico italiano, que dejó el Real Madrid el verano pasado, se mostró convencido de que el temperamento del delantero se adapta a la perfección a los grandes escenarios, y señaló que «esta nueva generación necesita tiempo para forjarse un legado». Ancelotti señaló que el jugador de 25 años se ha labrado una formidable reputación como goleador decisivo. «Vinicius nunca falla en los partidos importantes. No recuerdo ningún partido de cuartos de final o de semifinales en el que haya fallado», afirmó Ancelotti, reforzando la idea de que el brasileño es uno de los activos más fiables del fútbol mundial.
- AFP
Superar las distracciones externas
Aunque Vinicius se ha visto envuelto en ocasiones en acaloradas discusiones sobre el terreno de juego, Ancelotti considera que esos momentos son casos aislados. El entrenador se refirió a un incidente concreto ocurrido en España en el que el jugador se mostró visiblemente frustrado, lo que le valió una expulsión por un empujón, pero insistió en que ese tipo de distracciones no afectan negativamente a su rendimiento general en los partidos más decisivos. «Puede que Vinicius se enfadara en Valencia y se desconcentrara del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho», explicó el entrenador.
La humildad que se esconde tras el talento
Ancelotti también se tomó un momento para elogiar el lado humano del número siete, desmintiendo cualquier idea de arrogancia que a menudo se asocia con las superestrellas actuales. «Vinicius es brasileño, tiene el carácter de un brasileño», señaló el entrenador. «El brasileño es una persona alegre, muy humilde. Todavía no he encontrado a nadie arrogante ni en la Federación Brasileña de Fútbol ni entre los brasileños que conozco». Concluyó su valoración de la personalidad del extremo afirmando: «Vinicius es humilde, alegre y tiene un talento extraordinario».
- Getty Images Sport
Preparativos para el Mundial de Brasil
De cara al futuro, Ancelotti espera que su estrella sea uno de los protagonistas ahora que Brasil se prepara para un verano exigente. «Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si entra en la convocatoria», afirmó el entrenador. La selección nacional tiene programados tres partidos amistosos cruciales para ultimar los preparativos: se enfrentará a Francia el 26 de marzo, a Croacia el 1 de abril y a Egipto el 7 de junio. Tras estas pruebas, Brasil iniciará su andadura en el Grupo C contra Marruecos, antes de medirse a Haití y, posteriormente, a Escocia.
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