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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Cardinale: «Quiero este derbi más que nada o quedaré destrozado. Estamos consiguiendo que el Milan vuelva a ser un equipo ganador, sigamos todos unidos»

AC Milán
Inter Milán
Serie A
AC Milán vs Inter Milán

Gerry Cardinale sigue impulsando el relanzamiento de su AC Milan y calentando el derbi contra el Inter.

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✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.

Precio inicial32,00 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange

✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes.

✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa.

✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.

Precio inicial108,00 €
Cobertura Exclusiva
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es el dueño absoluto de los derechos de la Serie A en España, lo que garantiza la emisión en directo y bajo demanda de las 380 jornadas.

✅ Además de la liga regular, la suscripción incluye en exclusiva las retransmisiones de la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.

✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.

Precio inicial19,99 € al mes
Ecosistema Unificado
Movistar dark

Movistar

✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.

Precio inicial32,00 € al mes
Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT

Devolver al Milan su condición de equipo ganador. Ese es el objetivo declarado de su propietario, Gerry Cardinale, que, de cara al derbi contra el Inter previsto para esta noche en San Siro a partir de las 20:45, ha organizado en Milán una cena privada con antiguas leyendas y grandes figuras históricas vinculadas al club para conocer la perspectiva de un Milan de otra época que fue verdaderamente ganador.

A la salida del evento, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals intercambió unas palabras con el periodista Carlo Pellegatti ante un derbi que «quiere ganar más que ninguna otra cosa».

  • «QUIERO EL DERBI MÁS QUE NADA»

    "Noche fantástica, teníamos a gente del Milan reunida para apoyar al Milan. Mañana hay un gran partido, como sabes. Es una temporada larga, es nuestro derbi en casa y quiero ganarlo más que cualquier otra cosa. Estaré destrozado si no ganamos"

  • «ESTOY CONCENTRADO Y FIRME EN LO QUE TENEMOS QUE HACER»

    «Mi trabajo no es aumentar las emociones, sino mantenerlo todo estable y centrado. Ejercer el liderazgo para hacer lo que debemos. Mañana tenemos que ganar los primeros 45 minutos y los siguientes. Así es el fútbol. Mi trabajo es mantener el pulso firme y hacer todo lo posible para ganar»

  • «HACER QUE EL MILAN VUELVA A SER GANADOR»

    «Hoy había leyendas que saben cómo ganar y significa mucho para mí que hayan vuelto y crean en lo que quiero hacer. Estamos recuperando al Milan, esta pasión, este amor por ganar»

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  • JUGADORES, PRENSA, AFICIONADOS... TODOS UNIDOS CON AMORIM

    "Debemos mantenernos unidos. Lo dije a propósito de la situación de las entradas del Udinese y lo repito: todos, los aficionados, la prensa, todos deben apoyar al Milan. Unámonos y hagamos que esto sea posible. Ruben está haciendo un gran trabajo, he tomado una gran decisión. Le importa de verdad. Está entrenando y ejerciendo de mentor. Y te diré que me he reunido con cada uno de los jugadores: quieren ganar"

  • ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO

    «Los he mirado a los ojos y te estoy diciendo que quieren ganar. Es solo cuestión de tiempo. O quieres ganar o no quieres ganar. Yo quiero ganar, los chicos también quieren ganar, al igual que Amorim»

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT