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Cardinale Grafica Milan

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Cardinale marca la pauta: desde el papel de Ibrahimovic hasta las inversiones en el mercado de fichajes, su visión del Milan

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Fútbol ofensivo, ambición y fin de las delegaciones de funciones: nace el nuevo Milan de Cardinale

El Milan de Cardinale nace con cuatro años de retraso. En una primera etapa, los aficionados rossoneri veían a un propietario distante, más interesado en el aspecto financiero que en el proyecto deportivo. El club era visto como un vehículo de especulación.


En solo trece días, el panorama ha cambiado por completo. Gerry Cardinale, fiel a las promesas que hizo a los periodistas, se ha puesto al frente del club y no piensa delegar. El jefe de RedBird vive entre Milán y Casa Milan. Ayer recibió a Rubén Amorim en Milanello y hoy, por primera vez como propietario, ha comparecido en la presentación del nuevo técnico portugués.

  • BASTA DE DELEGACIONES

    Tras cuatro años alejado del día a día del club y de Italia, Cardinale ha decidido asumir un papel más cercano. La decepción del final de la pasada temporada fue el punto de inflexión. Desde entonces ha madurado la idea de que el Milan necesita un líder más presente, implicado y directo, tanto con los directivos como con los medios. Ya no delegará: se pone al frente para recuperar la cultura de club que se había diluido.

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  • INVERSIONES Y CALIDAD

    El objetivo de Cardinale es construir un entorno ganador desde cero. Desde el 24 de mayo, cuando despidió a todo el cuerpo técnico y directivo, ha liderado intensas reuniones internas que habrían tomado meses. Ahora el Milan se sostiene en el trabajo en equipo, bajo su supervisión constante.


    El equipo de mercado busca entregar a Ruben Amorim gran parte de la plantilla cuanto antes, olvidando las habituales negociaciones de última hora de agosto.


    Las incorporaciones de Gonçalo Ramos y Mario Gila son solo el inicio de un proyecto de reconstrucción que seguirá en las próximas semanas. No hay presupuestos fijos ni cantidades asignadas a cada operación: cada inversión se evaluará según las necesidades técnicas del equipo y del entrenador. El objetivo es claro: construir un equipo mejor mediante competencia, organización y sostenibilidad.

  • IBRAHIMOVIC COMO DELANTERO CENTRAL

    Por último, destaca el papel de Zlatan Ibrahimovic, figura que ha dividido a la afición rossonera y cuya situación en el club es compleja. Ibra sigue siendo clave en el proyecto RedBird como asesor y hombre de confianza del propietario, con una relación sólida pese a los momentos delicados. Por ello, no hay ruptura: ambos quieren seguir juntos en una organización donde el trabajo en equipo debe primar sobre las individualidades.

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