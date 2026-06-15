Cardinale e Ibrahimovic asisten al evento de la UFC en la Casa Blanca. Semana clave para el Milan

A pocas horas del inicio de la semana decisiva para el Milan, se ha hecho pública la noticia. Para sustituir a Massimiliano Allegri, el primer nombre de la lista es Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United y del Sporting de Lisboa. Las negociaciones están muy avanzadas, gracias a una cláusula de 6 millones de euros que liberaría a Jaissle del Al Ahli. Cardinale le ha ofrecido a él y a su agente, Costa, un contrato de dos años más una tercera temporada opcional valorado en 3,5 millones de euros más bonificaciones por clasificación a la Champions y rendimiento en la Europa League. Oliver Glasner, ex del Crystal Palace, queda descartado.