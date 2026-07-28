Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Andrea PirloGetty Images

Traducido por

Cárcel y relaciones sospechosas: ¿qué le hizo la «maldición libia» a las leyendas de Italia?

FEATURES
Fichajes
Italia
A. Pirlo
G. Gattuso
F. Grosso
D. De Rossi
Italia

Pirlo, destituido: se abre el capítulo negro de la Juventus

Nadie podía imaginar que la generación que hizo llorar de alegría a toda Italia en las calles de Berlín en 2006 con la conquista del Mundial se convertiría, veinte años después, en un símbolo del fracaso colectivo. Aquella generación que levantó la Copa del Mundo bajo la dirección de Marcello Lippi creyó ser capaz de repetir la gloria desde el banquillo, pero descubrió que el genio del juego no significa necesariamente el genio del entrenamiento.

La gota que colmó el vaso de esta generación llegó esta semana desde donde nadie lo esperaba. Andrea Pirlo, el maestro sereno y autor del penalti icónico en las semifinales del Mundial, estuvo a un paso de cumplir el sueño de regresar para dirigir a la Azzurra, antes de ser apartado en el último momento por la acusación de sus "relaciones rusas", una destitución humillante que no fue más que un nuevo capítulo en una larga serie de caídas.

Desde Gattuso, que dejó escapar el sueño de un tercer Mundial consecutivo, hasta Cannavaro, perdido en las selvas de Asia, pasando por grandes nombres que buscan una oportunidad en la segunda o cuarta división, parece que la maldición de la "generación de Lippi" no perdona a nadie. ¿Cómo se transformó la generación dorada que eliminó a Francia y a Zidane en una generación que fracasa incluso a la hora de salvarse a sí misma?

  • Caída de Pirlo antes del pitido inicial: sus vínculos con Rusia acaban con el sueño

    Es difícil encontrar un símbolo mejor que Andrea Pirlo para representar el sufrimiento de esta generación. El arquitecto que condujo el centro del campo de Italia al título mundial veía en la "Azzurra" la oportunidad de su vida para salvar su tropezada trayectoria como entrenador. Y con la llegada del dúo formado por Paolo Maldini y Leonardo el pasado julio para liderar el proyecto de reconstrucción de una selección extraviada, Pirlo era el candidato favorito y con más opciones de asumir la tarea.

    Pero todo se derrumbó cuando Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, decidió descartar su candidatura de forma sorpresiva. La razón declarada fueron sus extensas relaciones con Rusia a través de proyectos comerciales, algo que la institución futbolística italiana consideró incompatible con la imagen de la selección en la etapa actual.

    Esta bofetada no solo impidió a Pirlo regresar al primer plano, sino que confirmó la continuidad de la serie de fracasos que arrastra desde su retirada como jugador. Tras un inicio prometedor que no llegó a completarse con la Juventus, el maestro pasó por etapas grises en el Fatih Karagümrük turco y la Sampdoria, antes de terminar en una modesta experiencia con el United FC en la segunda división de los Emiratos, donde aún permanece ligado por contrato hasta la fecha, en un recorrido que jamás está a la altura de una leyenda de su magnitud.

    • Anuncios

  • El fracaso de Gattuso: el hombre principal que no marcó la diferencia

    Antes de la caída ilusoria de Pirlo, hubo una caída real y estrepitosa de su compañero en la línea media, Gennaro Gattuso. Tras convertirse en el primer entrenador de la generación de 2006 en alcanzar este alto cargo, "Rino" fue nombrado en junio de 2025 con una misión clara e indivisible: llevar a Italia al Mundial de 2026 y salvar la reputación del fútbol italiano después de dos ausencias consecutivas del torneo.

    Sin embargo, la misión terminó en un desastre aún mayor. Tras un fracaso impactante ante Bosnia y Herzegovina, Gattuso dejó a la selección fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, en un precedente histórico humillante para el fútbol italiano. Y pese a su trayectoria como entrenador, que comenzó de forma temprana en 2013 y durante la cual pasó por el Milan, el Nápoles, el Valencia y el Marsella, no mostró ninguna evolución táctica destacable con la Azzurra y repitió los mismos errores de antes.

    A pesar de este rotundo fracaso, Gattuso mantuvo su atractivo en el mercado de entrenadores italiano, donde logró encontrar rápidamente un nuevo salvavidas en la Serie A al hacerse cargo del banquillo de la Lazio, en un nuevo intento de demostrar que su fiereza como jugador puede convertirse por fin en éxito como entrenador.

  • Un rayo de esperanza: Grosso y De Rossi desafían la maldición

    En medio de este panorama sombrío, solo dos nombres aparecen como una auténtica excepción a la maldición de la generación libia, y el choque entre ambos será directo en la nueva temporada 2026-2027. El primero es Fabio Grosso, héroe de la noche de Berlín con su gol en la portería de Alemania y su penalti decisivo en la final. 

    Tras una experiencia fugaz que no superó los 76 días en el Olympique de Lyon, Grosso logró reinventarse en el Sassuolo, al que condujo de regreso a la Serie A con una temporada excepcional, siendo recompensado con un puesto de mayor entidad en la Fiorentina, donde estará obligado a demostrar que su éxito no fue casualidad.

    El segundo nombre es Daniele De Rossi, que parece el más maduro tácticamente entre sus coetáneos. Pese a que su equipo, el Génova, terminó la pasada temporada apenas en el decimosexto puesto, el rendimiento que ofreció el conjunto recibió amplios elogios y mostró ideas ofensivas modernas. 

    Esta experiencia supuso un auténtico despegue para él tras dos comienzos titubeantes con el Spal y la Roma, hasta convertirse hoy en uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Italia.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • De la Serie B a Uzbekistán: un viaje errante alrededor del mundo

    Fuera del foco mediático, las historias del resto de los campeones parecen más complejas y dispersas. El goleador histórico Filippo Inzaghi, que logró devolver al Pisa a la Serie A en 2025, sorprendió a todos al rechazar quedarse en los focos y prefirió afrontar un nuevo reto en la Serie B con el Palermo, el club propiedad del City Group, que cuenta con un ambicioso proyecto de ascenso.

    Allí se enfrentará a su compañero Alessandro Nesta, que intenta reconstruir su carrera de nuevo con el Avellino tras un año entero de inactividad después de su fracaso con el Monza.

    En cuanto al capitán de la generación dorada, Fabio Cannavaro, ha elegido un camino más singular en busca de la gloria. Tras etapas cortas y poco convincentes con el Dinamo de Zagreb, el Benevento (17 partidos) y el Udinese (6 partidos), además de experiencias en China, decidió ir hasta el punto más lejano posible al asumir la dirección de la selección de Uzbekistán y liderarla en el Mundial 2026. Pero la aventura terminó de forma catastrófica con la eliminación del equipo en la fase de grupos sin sumar ningún punto.

    La situación de Alberto Gilardino no es muy distinta. Tras su destitución como técnico del Pisa el pasado febrero y su fracaso en salvar al equipo, hoy se encuentra sin trabajo, pese a que su nombre se ha vinculado a clubes como el Torino, el Verona y el Monza, a la espera de una oportunidad para desempeñar el papel de salvador durante la temporada.

    Prácticamente el mismo destino ha vivido Massimo Oddo, el más experimentado de todos por haber dirigido a siete clubes diferentes, que terminó en la Serie D con el Milan Futuro, donde se enfrentó a su compañero Marco Amelia, el tercer portero en 2006, que también fue destituido como técnico del Sondrio. En cuanto al título del viaje más singular, este recae sin discusión en Mauro Camoranesi, que ha recorrido el mundo desde México y Argentina hasta Eslovenia, Malta y Chipre, donde actualmente dirige al AEK Larnaca.

  • Siete fuera de los planes: del análisis televisivo a la prisión

    Por el contrario, hay siete campeones que decidieron no aventurarse nunca en el mundo de los banquillos, aunque siguieron ligados al fútbol de diferentes maneras. El legendario portero Gianluigi Buffon se orientó hacia el trabajo administrativo en la Federación Italiana y obtuvo un diploma de director deportivo, mientras que el dúo formado por Alessandro Del Piero y Luca Toni se conformó con conseguir la licencia de entrenador y trabajar como analistas televisivos.

    Cristian Zaccardo se dedicó a ser agente de jugadores, mientras que Francesco Totti fundó empresas de asesoramiento para clubes, y Simone Perrotta trabaja en el ámbito de las políticas deportivas. Los casos más polémicos son los de Marco Materazzi, que dejó de entrenar en la India para dedicarse a la elaboración de vino; Angelo Peruzzi, que vivió una breve experiencia política; y Gianluca Zambrotta, que pasó del análisis televisivo y del negocio del pádel a regresar a la Federación Italiana en un cargo administrativo desde junio de 2025.

    La excepción más trágica sigue siendo la de Vincenzo Iaquinta, quien se alejó por completo del mundo del fútbol tras ser condenado a dos años de prisión en 2020 en el marco de investigaciones vinculadas a la mafia, convirtiéndose así en el final más sombrío de uno de los héroes de la gesta de Berlín.