"¡Caramba!" - Paul Pogba deslumbra en el Mónaco y recibe respaldo para volver a su mejor nivel
La magia en los entrenamientos deja al equipo asombrado
El mediocampista francés, que intenta reconstruir su carrera tras una prolongada sanción seguida de problemas físicos que lo mantuvieron fuera de las canchas durante casi dos años, ha disputado apenas 30 minutos en tres apariciones desde su llegada al Mónaco, con su debut en noviembre. Sin embargo, según su compañero Caio Henrique, el jugador de 32 años sigue siendo capaz de producir destellos de magia que dejan a sus colegas observando con asombro.
En declaraciones a The Athletic, el defensor brasileño ofreció una mirada reveladora a lo que supone convivir a diario con el exreferente de Juventus y Manchester United. Aunque los aficionados aún no han visto la mejor versión de Paul Pogba en los partidos de la Ligue 1, dentro del centro de entrenamiento del club ya se aprecian chispazos del talento que alguna vez lo convirtió en el futbolista más caro del mundo.
“Cuando lo vemos entrenar y hacer todo lo que hace, nos miramos y pensamos: ‘¡Vaya!’”, confesó Caio Henrique. El lateral subrayó que el plantel está “ansioso por que vuelva y nos ayude”, insinuando que, una vez que su condición física esté a la altura de su calidad técnica, el Mónaco podría contar con un arma de peso para lo que resta de la temporada.
La huella de un campeón del mundo en la nueva generación
Más allá de sus destacadas actuaciones en los entrenamientos, Caio Henrique subrayó el valor intangible que Paul Pogba aporta al vestuario del Mónaco, especialmente para la nueva generación de talentos del club. El equipo del Principado ha sido históricamente una cantera de futbolistas de élite, y contar con un campeón del mundo y múltiple ganador de la Serie A se ha convertido en un recurso formativo de enorme valor.
Pese a la turbulencia de sus últimos años en Old Trafford y a la controversia que rodeó su sanción, Pogba ha llegado a Mónaco con una humildad que ha sorprendido y cautivado a sus nuevos compañeros.
“Para nosotros, y sobre todo para los jugadores jóvenes, compartir vestuario con alguien de esa calidad y trayectoria es increíble”, explicó Caio Henrique.
“Es muy tranquilo, pero al mismo tiempo un líder. Siempre alegre, abierto, con una sonrisa, y eso se contagia dentro del grupo. No lleva mucho tiempo con nosotros, pero se nota. Habla mucho con los jóvenes y da consejos a todos. Que un jugador de este nivel sea tan cercano y con los pies en la tierra es algo fenomenal”, añadió.
De dos años de exilio a la cima: Pogba busca su regreso
El camino de regreso al nivel de élite rara vez es lineal, especialmente después de un paréntesis de dos años lejos del fútbol profesional. A sus 32 años, Pogba lidia con el paso del tiempo y el desgaste acumulado durante su suspensión. Sin embargo, en el Mónaco existe la convicción de que el centrocampista no está allí solo para una gira de despedida, sino para hacer una contribución deportiva real.
Caio Henrique reconoció la magnitud del desafío que enfrenta Pogba, pero se mostró firme en que su techo sigue siendo más alto que el de casi cualquier jugador de la Ligue 1. “Todavía puede alcanzar su mejor nivel, aunque no es fácil tras dos años fuera”, afirmó.
Según Henrique, la clave para desbloquear ese potencial es psicológica. Los atributos físicos aún están presentes en los entrenamientos, pero la transición a la intensidad de la competencia requiere una fortaleza mental que Pogba está reconstruyendo. “La confianza es fundamental, y recuperarla no es sencillo”, explicó. Por eso, el equipo se ha enfocado en crear un entorno en el que Pogba se sienta suficientemente respaldado como para arriesgarse y redescubrir la seguridad que definió sus mejores años.
Ansu Fati y la misión de rehabilitación del Principado
Pogba no es el único proyecto de rehabilitación de alto perfil en marcha en el Stade Louis II. El Mónaco también ha apostado por Ansu Fati, el exprodigio del Barcelona cuya carrera se ha visto frenada por una serie de lesiones debilitantes. Al igual que Pogba, Fati llegó al club con una reputación de clase mundial, pero con un cuerpo y una mente que necesitan recuperación.
Caio Henrique comentó la situación del delantero español, trazando paralelismos entre ambos jugadores. Para Fati, el desafío no radica tanto en recuperar el ritmo de juego, sino en superar el trauma psicológico de las lesiones recurrentes. “Sobre todo, es una cuestión de confianza, que es lo que está intentando recuperar: jugar sin miedo a lesionarse”, explicó Henrique sobre el joven extremo.
A pesar del inicio pausado, la convicción en el vestuario sobre la calidad de Fati sigue siendo firme, al igual que con Pogba. “Es una estrella y puede marcar la diferencia”, concluyó Henrique.
