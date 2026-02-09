«Capullo»: se revela la bronca con el árbitro de Kylian Mbappé, calificada como «para adultos», mientras la frustrada superestrella del Real Madrid tilda a los árbitros de «payasos» durante la victoria contra el Valencia.

Mbappé ha mostrado su frustración en las últimas semanas. No le gustó nada ver al Real Madrid sufrir una derrota por 4-2 ante el Benfica, que lo dejó fuera de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones, y ahora el equipo de José Mourinho volverá a enfrentarse al Real Madrid en esa fase de la competición europea de élite.

Mbappé dijo, tras ver cómo el portero del Benfica, Anatoliy Trubin, agravaba la desgracia del Madrid al marcar de cabeza en el minuto 98: «No es una cuestión de calidad, ni de táctica. Se trata de tener más ganas que tu rival.

Se veía que el Benfica se lo estaba jugando todo, y no se veía eso en nosotros, y eso es un problema. Antes del partido, ambos equipos tenían algo por lo que luchar: nosotros estar entre los ocho primeros y el Benfica estar entre los 24. Lo vimos en el Benfica, pero no lo vimos en nosotros.

No tengo una explicación clara. No fue lo mismo [en el Benfica] que contra el Villarreal, y eso es un problema. No estamos siendo constantes en nuestro juego. Tenemos que solucionar eso. No podemos hacerlo un día y otro no. Un equipo campeón no hace eso. Nos quedan dos partidos más, y eso duele un poco. Queríamos tener tiempo en febrero para trabajar en nuestro juego, y en cambio jugaremos las eliminatorias».