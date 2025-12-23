Capitán, líder... ¿leyenda? Los momentos más controvertidos de John Terry en el Chelsea - Ranking

Dentro de los muros de Stamford Bridge, al menos, Terry siempre será un ícono, habiendo llevado al club a ganar cinco títulos de la Premier League, cinco FA Cups y una codiciada corona de la Liga de Campeones durante una era brillante como su capitán carismático y rudo, ganándose el lema 'Capitán, líder, leyenda' entre los fieles del Chelsea.

Sin embargo, entre los neutrales y los aficionados rivales, el ex defensa central es ampliamente detestado después de una serie de delitos de alto perfil y enfrentamientos con la ley, con dos incidentes en particular entre finales de los años 2000 y principios de la década de 2010 que se destacan en la mente de las personas.

Pero, ¿qué ha llevado a que la reputación de Terry se hunda tanto? A continuación, GOAL reflexiona sobre los nueve momentos más controvertidos de la carrera histórica del héroe del Chelsea...