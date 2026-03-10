Capello tras el Atalanta-Bayern Múnich: «Ha sido una suerte que solo les hayan marcado seis goles, ha sido una lección para el fútbol italiano»

Si el Atalanta fue el único equipo italiano que se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, tras el partido de esta noche, los nerazzurri también tienen un pie —o quizás más— fuera de Europa. El equipo de Palladino perdió 1-6 en casa contra el Bayern de Múnich. Dentro de una semana se jugará la vuelta en Alemania, pero parece que todo está decidido. El gol de Pasalic mantiene abierta esa pequeña puerta que puede llevar a los cuartos de final, pero el próximo miércoles se necesitará un milagro para pasar la ronda; el equipo de Kompany ha hipotecado los cuartos gracias a los goles de Stanisic, el doblete de Olise, Gnabry, Jackson y Musiala.
«LECCIÓN AL FÚTBOL ITALIANO»
Al analizar el partido en los estudios de Sky Sport, el exentrenador Fabio Capello comentó así la derrota de los nerazzurri: «Al Atalanta le fue bien haber encajado seis goles porque el portero hizo buenas paradas, podrían haber sido incluso más. El Bayern de Múnich es una lección para el fútbol italiano: el equipo de Palladino era el único clasificado para los octavos de final y había vencido al Borussia Dortmund, pero contra el primer equipo de Alemania prácticamente no existió».
LOS MÉRITOS DEL BAYERN DE MÚNICH
Capello continúa su argumento hablando también de los méritos del equipo de Vincent Kompany: «He visto un equipo que ha presionado y corrido, con una calidad impresionante de todo el equipo en el pase y la visión. Cada vez que recuperaban el balón, iban en vertical y se lanzaban a los espacios. Con esa técnica, claramente, pusieron en aprietos al Atalanta, que se presentó un poco imprudente y ofensivo, pensando que se enfrentaba a un equipo tan fuerte».