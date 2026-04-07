Capello sobre el nuevo seleccionador nacional: «Lo repito, para mí Mancini está descartado»

En el ámbito deportivo, lo ocurrido en el partido Bosnia-Italia es, a todos los efectos, un drama. Es el tercer Mundial en el que no participamos; a diferencia de ediciones anteriores, en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México (previsto del 11 de junio al 19 de julio) hay 48 selecciones clasificadas. E Italia no estará allí. Tras 2018 y 2022, también debemos dar por perdido 2026. Justo como aquella noche, cuando, tras el partido, el seleccionador Rino Gattuso se disculpó ante todo un país, y lo hizo con los ojos llorosos. Antes de llegar a un acuerdo sobre la rescisión consensuada del contrato en los días siguientes y dejar el cargo.



