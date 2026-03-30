Capello: «Me duele lo de Italia, he hecho un gran sacrificio. Retegui tiene el ritmo del fútbol árabe. Pio Esposito será fundamental»

Todos con la mirada puesta en la selección de Gennaro Gattuso. Italia está en vilo ante la última jornada de la fase de clasificación para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y entre quienes seguirán con gran expectación el partido contra Bosnia, programado para mañana por la noche a partir de las 20:45 en Zenica, se encuentra también Fabio Capello.





El exentrenador del Milan, la Roma y la Juventus, entre otros, y exseleccionador de Inglaterra, concedió una entrevista a LaGazzetta dello Sport en la que destacó no solo la expectación por vivir este partido, sino también el potencial y las dificultades a las que se enfrenta este grupo.