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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Capello: «La Roma, primer rival del Inter por el Scudetto, mejor que todos los demás»

Roma
Inter Milán
Serie A

El exentrenador habla de la lucha por el Scudetto

Fabio Capello, exentrenador del Milan, la Roma, la Juventus y el Real Madrid, además de exjugador y actual comentarista, tiene claras cuáles son los favoritos para el Scudetto: "Tendría mucho cuidado con la Roma como primer rival del Inter por el scudetto", declara a la Gazzetta dello Sport.


"Lo que vi ayer en Lecce no es más que una confirmación de lo que había señalado. Básicamente, la Roma ha vuelto a jugar como terminó la pasada temporada: ha demostrado que no tiene problemas de integración, no tiene que hacer nada diferente. Gasperini conoce perfectamente a sus jugadores y los futbolistas conocen perfectamente al entrenador", añade Capello.


  • Y por último: «La Roma no debe inventar nada, mientras que el Como está en construcción, como lo están el Milan y la Juventus. El Napoli, además, debe reencontrar ese espíritu y esa voluntad que habían caracterizado a los equipos hasta el año pasado. A día de hoy la Roma es como el Inter, que en Cagliari me gustó mucho, creó muchísimo. Tanto el Inter como la Roma, en esencia, ya tienen el tema resuelto sin problemas. Y por eso están muy por delante de los otros equipos».


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