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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Capello: «Italia, basta de “pasecitos” laterales, hace falta verticalidad»

Italia

El exentrenador analiza la derrota de Italia contra Bélgica

Fabio Capello, actual comentarista y exentrenador de Milan, Roma, Juventus y Real Madrid, además de seleccionador de Inglaterra y Rusia, analiza en las páginas de la Gazzetta dello Sport la derrota de Italia contra Bélgica en la primera jornada de la Nations League.


Escribe Capello: Italia, por favor, basta de “pasitos”: hace falta mucha más verticalidad para poder hacer daño a los rivales ahí arriba. Anoche, contra Bélgica, se vio con claridad: para preparar los próximos compromisos, el equipo de Roberto Mancini puede volver a partir de lo bueno que mostró -por momentos- en la segunda parte, pero para llegar a ser eficaces en ataque hace falta encontrar alternativas a las jugadas por banda: pases verticales y centros.

  • Capello añade: en la primera parte Italia sintió probablemente mucha responsabilidad y, por desgracia, no consiguió expresarse como sabe. Bélgica, en cambio, jugó con más velocidad y determinación: hizo lo que quiso, por desgracia. Nosotros afrontamos este primer partido de la Nations League con demasiada preocupación, se vio muy poco y antes del descanso fue Donnarumma quien nos salvó con sus paradas. En la segunda parte, en cambio, tuvimos ocasiones que no supimos aprovechar, pero tuve la impresión de que Mancini debe transmitir a los futbolistas la necesidad de intentar centros: no se puede jugar siempre en horizontal sin ocupar el área, donde siempre estaba solo Kean, una vez salió Pio Esposito. ¿Cómo se puede marcar si se juega de esta manera? Basta de «pasecitos», más verticalidad: ese puede ser el eslogan más adecuado para desear una selección más eficaz ya desde el próximo partido.



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