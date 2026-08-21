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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Capello: "El Inter no tiene rivales, pero debe mantener a Stankovic. Para el Milan y la Juve, el objetivo debe ser la Europa League"

Serie A
Inter Milán
Juventus
AC Milán

El exentrenador analiza el momento de los grandes, entre el campo y el mercado.

Fabio Capello, excentrocampista y exentrenador de Milan, Juventus y Roma, habla para la Gazzetta dello Sport. Su análisis de hoy se centra sobre todo en el Inter, hasta el punto de que el diario titula: "Solo faltaba Jones. Inter no tiene rivales. Y hay que quedarse con Stankovic". A continuación recogemos los pasajes más significativos.

  • MERCADO INTER

    «¿Jones era el jugador que faltaba para completar la plantilla? Diría que sí. Faltaba algo en el centro del campo, de cierto peso específico. Jones aporta físico y personalidad. Sobre el papel está todo bien, el club ha reforzado bien al equipo y este fichaje es el complemento ideal. Luego, obviamente, habrá que esperar a que el jugador se integre en su nuevo equipo para valorarlo de manera completa. Pero la sensación es positiva. El centro del campo del Inter es una línea completa y muy fuerte. Zielinski, Sucic y también Stankovic serán útiles a lo largo de la temporada: Chivu tiene una gran abundancia y no solo en esta línea. El Inter debe convencerse de que puede ser protagonista en todas las competiciones».

    • Anuncios

  • LA LIGA

    "Sobre el papel, el Inter no debería tener rivales: solo tendrá la necesidad de estar atento para no distraerse en los partidos teóricamente fáciles. Por detrás, el equipo más preparado, también porque no ha cambiado nada, es la Roma. El Napoli está al mismo nivel que la Roma, pero habrá que entender hasta qué punto el grupo entrará en sintonía con las exigencias de Allegri. La Juventus está trabajando bien, veremos con el tiempo si será un rival a tener en cuenta, pero no se puede excluir a priori. El Milan hay que estudiarlo, pero el nuevo proyecto está naciendo de la manera correcta. La temporada del Milan dependerá de cómo Amorim se meta en la cabeza de los jugadores: es lo más importante".


  • MILAN Y JUVENTUS

    "Espero grandes cosas de la Juventus y del Milan en la Europa League. Es más, le diré algo más: espero una final italiana, si el sorteo lo permite. Su principal objetivo este año debe ser ese trofeo".


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