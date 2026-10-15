A Keane le molestó especialmente que las críticas vinieran de un jugador que no atraviesa su mejor momento. Señaló que Martinez no ha rendido a un nivel lo bastante alto como para hacer declaraciones públicas tan contundentes.

«Habrá aficionados que digan que está muy bien y otros que digan que estás fallando al equipo, sobre todo cuando lo dice un jugador que no ha estado a su mejor nivel y el equipo está pasando por dificultades», añadió.

El legendario centrocampista también descartó que el argentino sea una voz de autoridad en el vestuario. Fue tajante al describirlo simplemente como un «central que está cometiendo muchos errores».