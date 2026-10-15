¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Lisandro MartinezGetty
Yosua Arya
Traducido por

«¡Caos y un circo!»: Roy Keane carga contra Lisandro Martinez por su arrebato «egoísta» tras la derrota del Manchester United

Lisandro Martínez
Manchester United
Atlético Madrid vs Manchester United
Liga de Campeones

Roy Keane ha criticado duramente a Lisandro Martínez después de que el defensa cuestionara públicamente la ambición del Manchester United tras su última derrota. El legendario excapitán calificó a su antiguo club de «circo» e instó al central, que atraviesa un mal momento, a mejorar su propio rendimiento antes de atacar a los demás.

  • Keane carga contra Martinez por sus comentarios sobre el United

    Keane ha arremetido contra Martinez después de que el defensa del United hiciera declaraciones polémicas sobre la directiva del club. El central argentino expresó públicamente su frustración tras una derrota reciente. El excapitán criticó duramente tanto el momento como el contenido de esas declaraciones. Keane considera que la plantilla actual no está en posición de señalar a otros cuando su propio nivel sobre el terreno de juego ha caído en picado.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Mirarse al espejo en Old Trafford

    En el pódcast The Overlap, Keane hizo una dura valoración de la cultura actual en Mánchester. Cree que el estallido del defensa refleja a la perfección un problema mucho más amplio.

    «Creo que, como reflejo del club, aquello es un caos, casi un circo», afirmó Keane. «Cuando atraviesas una mala racha como la del United, el problema que tengo con lo que dicen ciertos jugadores es que siempre hay que empezar por mirarse al espejo antes de salir con todos esos comentarios».

  • Con problemas de rendimiento y liderazgo

    A Keane le molestó especialmente que las críticas vinieran de un jugador que no atraviesa su mejor momento. Señaló que Martinez no ha rendido a un nivel lo bastante alto como para hacer declaraciones públicas tan contundentes.

    «Habrá aficionados que digan que está muy bien y otros que digan que estás fallando al equipo, sobre todo cuando lo dice un jugador que no ha estado a su mejor nivel y el equipo está pasando por dificultades», añadió.

    El legendario centrocampista también descartó que el argentino sea una voz de autoridad en el vestuario. Fue tajante al describirlo simplemente como un «central que está cometiendo muchos errores».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Partidos decisivos por delante para el equipo

    Martinez recurrió más tarde a las redes sociales para aclarar sus declaraciones y afirmó que habló movido únicamente por la rabia y la frustración. Sin embargo, el daño podría estar ya hecho en un vestuario dividido. El Manchester United necesita desesperadamente volver a centrar la atención en el fútbol. La plantilla debe recomponerse rápidamente antes de una visita crucial al Leeds United en la Premier League este domingo. Lograr un resultado positivo a domicilio es absolutamente imprescindible para acallar las críticas y recuperar la estabilidad que tanto necesita.

Próximos partidos
LEE

LEE

Premier League

18 oct 2026

MUN

MUN