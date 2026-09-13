Al derbi de Mánchester rara vez le falta drama, y el último capítulo en Old Trafford dejó una enorme polémica muy pronto, cuando Haaland vio puerta. El ariete noruego remató a la red un centro desviado de Josko Gvardiol, pero las celebraciones se cortaron de inmediato por el banderín del árbitro asistente.

Sin embargo, tras una espera larga y confusa, el oficial del VAR Matt Donohue revocó la decisión tomada sobre el terreno de juego, confirmó el gol y desató la furia entre la afición local.